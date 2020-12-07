صبحي: أتطلع للمساهمة بخبراتي لإعادة الإسماعيلي إلى منصات التتويج مرة أخرى

قال محمد صبحي حارس الإسماعيلي وأحد صفقات الفريق خلال فترة القيد الثاني، إنه يتطلع للمساهمة بخبراته من أجل إعادة الفريق إلى منصات التتويج مرة أخرى. وذلك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي.

وصرح صبحي قائلا: "أتطلع للمساهمة بخبراتي في عودة الإسماعيلي لمنصات التتويج من جديد تحت قيادة إبراهيم عثمان رئيس النادي".

وواصل "كانت أمنيتي خلال فترات الانتقالات الماضية، العودة لفريقي وهو ما تحقق بالفعل".

وأكمل "سعيد بالعودة من جديد لصفوف بيتي بعد غياب طويل".

وتابع "قدمت كل التنازلات للعودة لارتداء قميص الدراويش من جديد".

وأردف "حلمت بإنهاء مشواري في النادي الذي قضيت فيه معظم حياتي ودافعت عن مرماه".

واسترسل "الفريق أبرم صفقات جيدة تستطيع إعادته لمساره الطبيعي".

وأتم "سأقاتل مع جميع زملائي بالفريق من أجل بدء صفحة جديدة لنيل لقب البطولة العربية وإسعاد جماهيرنا التي أعلم مدى اشتياقها للحصول على بطولة بعد غياب".

ووقع صبحي على عقود انتقاله إلى الإسماعيلي لمدة موسمين مقبلين.

صاحب الـ39 عاما رحل عن الإسماعيلي عام 2017 إلى مصر للمقاصة ثم الداخلية وهبط معهم للدرجة الثانية، قبل أن يعود للدراويش هذا الصيف. محمد صبحي من ناشئين الإسماعيلي، ويلعب مع الفريق الأول منذ عام 2001 حتى رحل عن الفريق عام 2014 إلى سموحة، قبل أن يعود للفريق مجددا عام 2015 ويستمر حتى 2017 ويرحل إلى مصر للمقاصة ثم الداخلية. الحارس المخضرم حقق مع الإسماعيلي بطولة الدوري موسم 2001/2002 ووصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2003، بجانب التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2008 رفقة منتخب مصر الأول، وبرونزية كأس العالم للشباب 2001 في الأرجنتين.

وأبرم الإسماعيلي 7 صفقات هذا الموسم، بالتعاقد مع أري بابل الجناح الأنجولي، وأحمد مصطفى من جينك البلجيكي، وفخر الدين بن يوسف في صفقة انتقال حر، ومحمد صبحي في صفقة انتقال حر، ومحمد عادل لاعب الوسط، ورضوان الشريفي الظهير الأيسر الجزائري، ومروان الصحراوي المدافع التونسي.

ويخوض الإسماعيلي أولى مبارياته في الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد ضد المصري يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر المقبل.

ويواجه الدراويش، الرجاء المغربي يوم 11 يناير في إياب نصف نهائي البطولة العربية، وكان الإسماعيلي قد فاز بنتيجة 1-0 في ذهاب نصف النهائي في مصر.