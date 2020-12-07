كمال درويش: الزمالك الأفضل في إفريقيا.. لكن الإعلام عنيف جدا

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 14:41

كتب : FilGoal

الزمالك أمام طلائع الجيش - كأس مصر

يرى كمال درويش رئيس لجنة الحكماء في الزمالك والرئيس الأسبق للنادي أن الضغط الإعلامي شديد على الفريق خلال الفترة الأخيرة منذ تولي اللجنة القضائية إدارة النادي.

وصرح درويش عبر البرنامج الإذاعي ملعب الصقر "رفقا بالقوارير، اللجنة القضائية جاءت من الدار للنار، لدينا أفضل فريق في إفريقيا بشهادة الخبراء، ولابد أن نحافظ عليه، هذا ما نعمل عليه حاليا".

وأضاف "الزمالك لم ينهار بل وصل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، هذه ظروف مباريات، فالبطولات لا تنتهي".

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وأشار "لجنة الحكماء تضم أعضاء بالنادي منذ ٥٠ عاما، لتفيد بخبراتها لجنة القضاة".

واستدرك "لكن الإعلام عنيف جدا وهناك حالة استعجال شديدة على نقل أخبار وتفاصيل النادي".

وأتم كمال درويش "لجنة الحكماء هدفها خدمة الكيان، لا تعمل مع أو ضد أحد".

وتدير الزمالك لجنة قضائية بعد تجميد مجلس الإدارة السابق للنادي برئاسة مرتضى منصور.

وخسر الزمالك نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام غريمه التقليدي الأهلي في 27 نوفمبر الماضي ثم ودع كأس مصر من الدور نصف النهائي.

وشهدت الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات في مصر تخبطا في الزمالك بشأن التعاقد مع أحمد الشيخ وأمير عادل اللذين تراجع النادي عن ضمهما.

وتعاقد الزمالك مع التونسي حمزة المثلوثي استعدادا للموسم الجديد بينما رحل عنه محمد صبحي ومحمد حسن وأحمد كابوريا وأحمد رفعت ومحمد عنتر ومعروف يوسف وكابونجو كاسونجو.

ويستهل الزمالك الموسم الجديد من الدوري بمواجهة مضيفه المقاولون العرب يوم السبت.

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