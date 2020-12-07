سبورت: كومان يطلب من إدارة برشلونة صفقات في يناير بسبب الإصابات

طالب رونالد كومان مدرب برشلونة، إدارة فريقه المؤقتة بالتوقيع مع لاعبين خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وقال التقرير إن كومان يشعر بغضب كبير بعد الخسارة من قادش، خاصة وأن يرى أن فريقه يترك لقب الدوري يبتعد عنه شيئا فشيء ولا يستغل الفرص السانحة له.

وأوضح التقرير أن إصابة جيرارد بيكيه بجانب الإصابات المتكررة لصامويل أومتيتي جعلت المدرب يطالب بضم قلب دفاع، خاصة وأن كليمنت لينجليه هو اللاعب الوحيد المتاح.

كما أن إصابة عثمان ديمبيلي كانت مبرر آخر للمدرب الهولندي ليطالب بصفقة هجومية خاصة مع إصابة أنسو فاتي أيضا.

وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة إلى كومان، فالتوقيع مع ممفيس ديباي مهاجم ليون أمر مهم حاليا، خاصة مع تزايد الإصابات.

وستستمر الإدارة المؤقتة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية في برشلونة يوم 24 يناير المقبل.

وتبدأ سوق الانتقالات الشتوية في إسبانيا يوم 4 يناير المقبل وتنتهي يوم 1 فبراير.