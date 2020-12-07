أندية الدوري - بيراميدز.. قمة الهرم

"نسعى للمنافسة على كل البطولات في الموسم الجديد". المدافع المخضرم، أحمد فتحي.

وفقا للموقع الشهير transfermarkt المتخصص في إحصائيات اللاعبين وسوق الانتقالات، فإن لاعبي بيراميدز هم الأكثر خوضا للمباريات في تاريخ الدوري المصري الممتاز مقارنة بالأندية الأخرى المشاركة في الموسم الجديد للمسابقة وعلى رأسهم الكبيرين الأهلي والزمالك.

متوسط عدد المواجهات لكل لاعب في البطولة يبلغ 108 مباريات.

وسواء كان الرقم دقيقا أو لا، فإن بيراميدز يملك ترسانة عتيدة من اللاعبين الموهوبين أصحاب الخبرة الذين يستطيعون كتابة تاريخ لا يمحى للنادي.

تضم قائمة بيراميدز 10 نجوم توجوا بالدوري من قبل، هم أحمد الشناوي وشريف إكرامي وأحمد فتحي ورمضان صبحي وعمر جابر وأحمد توفيق وعبد الله السعيد وأحمد الشيخ وعلي جبر وأحمد حمودي.

عنصر الخبرة متوفر بكثرة في الفريق وهذا لا يعني ارتفاع سن اللاعبين، فمتوسط أعمار الفريق 27 عاما، وهو رقم جيد جدا.

فالفريق يضم 7 لاعبين فقط سنهم فوق الـ30.

ويبقى هدفه واضحا ألا وهو الجزء المهم الناقص في سجل النادي، التتويج. يقول هاني سعيد نجم مصر السابق والمدير الرياضي للنادي:"هدفنا المنافسة على الألقاب ونأمل بدء المشوار بكل قوة في جميع البطولات".

هل يستطيع بيراميدز التتويج بالدوري؟

نظريا، الشيء الوحيد الذي ينقص الفريق مقارنة بأندية أخرى هو القاعدة الجماهيرية، لكن ربما لا تأثير لذلك في الوقت الراهن لأن مباريات الدوري تجري دون حضور الجمهور.

فالفريق يمتلك قائمة لاعبين تضاهي كفاءة وخبرة نجوم الأهلي والزمالك، لذلك بالنظر للمعطيات، بيراميدز قادر على مقارعة القطبين، فلماذا لا ينافس على اللقب؟

في الموسمين السابقين جاء بيراميدز ثالثا في ترتيب الدوري، كان قاب قوسين أو أدنى من الوصافة، خسرها بفارق نقطتين في 2018-2019 وبفارق 3 نقاط في 2019-2020.

وفي موسم 2018-2019 كان الفريق منافسا شرسا في البطولة وحصد 10 نقاط ضد الأهلي والزمالك وكان الأقل خسارة في البطولة، تعثر في مباراتين فقط.

لكن كثرة التعادلات كلفته اقتناص اللقب أو على الأقل احتلال الوصافة للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

لذلك، إن لم يتوج بيراميدز بالدوري في 2021، أو على الأقل جاء ثانيا، فهذا يعني أن الفريق لم يتقدم خطوة.

وفي وجود بطل إفريقيا وحامل لقب الدوري، الأهلي، ووصيف إفريقيا ووصيف الدوري، الزمالك، تصبح دائما المهمة صعبة.

رامادونا

في 2018 كان الفريق على موعد مع سوق انتقالات تاريخي بعد انتقال ملكيته وتغير اسمه من الأسيوطي إلى بيراميدز، ضم 23 لاعبا جديدا لبناء فريق خارق قادر على مقارعة القطبين، وكان أبرز انتداباته كينو وعبد الله السعيد ومحمد مجدي "أفشة"، قبل أن ينضم عمر خربين في منتصف الموسم.

ثم دخل السوق بقوة مرة أخرى في 2019 فتعاقد مع 12 لاعبا منهم إسلام عيسى وإبراهيم حسن والقاطرة جون أنتوي وأحمد علي هداف الدوري موسم 2018-2019.

واستمرت الانتدابات القوية للنادي في 2020 والذي شهد إحدى أبرز الصفقات في تاريخ مصر، ألا وهي تفضيل رمضان صبحي الانتقال إلى بيراميدز على الاستمرار مع الأهلي.

video:1 تمت المهمة بنجاح ✅



رمضان صبحي في #بيراميدز! 💙#RamadonaXPyramids pic.twitter.com/S0zYtAo5vu — Pyramids FC (@pyramidsfc) September 7, 2020

وبالنظر إلى قيمة رمضان صبحي كلاعب صغير السن يمتلك خبرة كبيرة بعد المشاركة في كأس إفريقيا والمونديال واللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكقائد لمنتخب مصر الأولمبي الذي سيشارك بعد أشهر في أولمبياد طوكيو، ولأن الأهلي أراد استمراره في الفريق، فربما صفقة انتقاله إلى بيراميدز هي الأهم حتى الآن في تاريخ الأخير.

صفقة، كلفت بيراميدز تقريبا 94 مليون جنيه.

التدعيمات القوية المستمرة للنادي ما هي الا انعكاس لهدفه الذي يشدد عليه مسؤولوه باستمرار، ألا وهو الوصول لمنصات التتويج، وهو ما شدد عليه رمضان في مؤتمر تقديمه كلاعب في بيراميدز بالقول:"سننافس على الدوري والكأس وإفريقيا سواء شاركنا في الكونفدرالية أو دوري الأبطال".

رمضان ليس النجم الوحيد في ميركاتو بيراميدز، بل رافقه زميلاه السابقان في الأهلي، الخبيران شريف إكرامي وأحمد فتحي.

ولم يتكلف بيراميدز شيئا للتعاقد مع اللاعبين بعد رحيلهما عن الأهلي، واتضح أن مشروع النادي جذاب لنجوم اعتلوا منصات التتويج كثيرا، فقال إكرامي بعد انضمامه لبيراميدز:"هيكل النادي قريب من أندية أوروبا، مع فارق الإمكانات. خارج الأهلي والزمالك، كناديين ذي شعبية يلعبان على البطولات، فقط بيراميدز لديه مقومات البطولة. بغض النظر عن الإمكانات المادية، لا فريق خارج الأهلي والزمالك يملك هذا الكم من اللاعبين الدوليين. هذا عنصر هام لو أردت اللعب على بطولة، مع أمور مثل الطموح والدوافع ووحدة غرفة اللاعبين، إن شاء الله سيكون هذا موجودا في الفريق".

رغم بلوغ إكرامي 37 عاما وفتحي 36 عاما إلا أن بيراميدز أراد الاستعانة بهما لإضفاء مزيد من النضج والخبرة في غرفة ملابسه.

وعزز النادي قائمته أيضا بأحمد الشيخ لاعب الأهلي ومصر المقاصة السابق وهداف الدوري موسم 2016-2017، وانتدب المدافع أحمد سامي وصانع الألعاب محمود صابر، واقتنص المهاجم الفلسطيني محمود وادي من المصري.

وتخلى عن خدمات 7 لاعبين أبرزهم أحمد علي ورجب بكار وعمرو مرعي وناصر منسي.

سوق انتقالات مثالي لبيراميدز، يجعل ترسانته مدججة جاهزة لموسم استثنائي.

الباسكي

استعداد بيراميدز للموسم الجديد بإنفاق هائل لم يتوقف فقط على اللاعبين، بل واصل انتدابه لمدربين أكفاء ذوي سير ذاتية قوية أملا في بلوغ هدفه المنشود، التتويج.

فبعد ألبرتو فالنتيم وريكاردو لافولبي وحسام حسن ورامون دياز وسيباستيان ديسابر وأنتي تشاتشيتش، سيكون الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أو "الباسكي" كما يسمى، هو ربان سفينة بيراميدز.

ولأن القائمة تعج بالنجوم فلابد من مدرب ثقيل تبرهن مسيرته على قدراته، لذلك وقع الاختيار على الباسكي الذي كان مرشحا في وقت سابق لشغل مقعد الرجل الأول في الأهلي.

نجح في الأرجنتين مع فريق الأزرق والذهب، العملاق بوكا جونيورز، توج بالثنائية المحلية في 2015، واعتلى منصات التتويج في المنطقة العربية أيضا من بوابة الريان القطري وشباب الأهلي دبي الإماراتي.

قائمة بيراميدز ونتائجه في آخر موسمين أقنعا أروابارينا بقبول المهمة فقال:"مشروع النادي طموح للغاية ومغر لأي مدرب، النادي يسعى لكتابة التاريخ وحصد البطولات. المسؤولون أظهروا لي مدى الأهمية والجدية خلال المفاوضات، كنت سعيدا في الجلسات بالخطط الموضوعة والتي جعلتني متحمسا لتولي تدريب الفريق الساعي للمنافسة على جميع البطولات".

ولأن الفريق سيستند في استراتيجيته على هجومه الساحق الذي يضم السعيد ورمضان ووادي والشيخ وإبراهيم حسن وأنتوي ومحمد فاروق وأحمد حمودي وإريك تراوري، فإن أروابارينا هو الرجل المنشود.

مدرب هجومي من الدرجة الأولى، ويوضح هذا تصريحه الشهير "لو واجهت برشلونة سأهاجم، لابد أن يكون فريقي هو المبادر"، حين وجه نصيحة لمدرب ريفربليت قبل صدامه ضد فريق بلاوجرانا الرهيب في نهائي مونديال 2015.

هجوم أروابارينا يستطيع اختراق أي دفاع، ففي 68 مباراة مع بوكا جونيورز، سجل 110 أهداف، لكن الجانب المظلم في طريقته، أن شباكه استقبلت في هذه المباريات 59 هدفا!

رمضان صبحي وأحمد الشيخ وحمودي وغيرهم من الموهوبين في بيراميدز، سيعشقون العمل مع الباسكي، لأنه يمنح حرية للاعبيه في الميدان، ففي وقت سابق قال يوسف جابر لاعب شباب الأهلي دبي، الذي لعب تحت قيادة أروابارينا، لـFilGoal.com:"دائما يطالبنا بالتحلي بالبرود وألا يخرجنا أي حدث عن أجواء اللقاء، ويطالبنا بالاستمتاع باللعب. سيكون له شأن كبير جدا في الدوري المصري".

وصرح فابيو ليما لاعب الوصل الإماراتي السابق، والذي تدرب أيضا مع أروابارينا، لـFilGoal.com"أكثر ما لفت انتباهي هو تفاعله معنا في المباريات، الكل كان يضحي بحياته في الملعب من أجله، يعرف جيدا كيف يتعامل مع اللاعبين في المباريات وفي المران وفي الحياة الشخصية. أؤمن أنه سينجح مع بيراميدز مثلما نجح في الوصل".

أروابارينا مثل سلفائه في بيراميدز، مدرب قدير مطالب بهدف صعب لكن يمتلك كل الأدوات، يأمل أن يطول استمراره في مصر وألا ينتهي مشروعه مبكرا مثلما حصل مع دياز وديسابر وتشاتشيتش.

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ينتظر متابعو الدوري المصري بكل تأكيد كيف سيظهر "رامادونا" بالقميص الأزرق لبيراميدز بعد تألقه لسنوات مع الأهلي.

وهو تحد جديد وافق رمضان صبحي على خوضه، والآن بات مطالبا باستعراض قدراته ومهاراته مع بيراميدز.

وما قد يساعد رمضان (23 عاما) هو وجود العديد من الزملاء السابقين الذين تدرب ولعب معهم سواء في الأهلي أو منتخب مصر، مثل إكرامي والشناوي والسعيد وعمر جابر وعلي جبر وفتحي.

رمضان صبحي في الأهلي كان أحد النجوم الرئيسيين في الفريق، لكن ربما في بيراميدز ستكون مسؤوليته أكبر رغم أنه يجاور المخضرم عبد الله السعيد عضو نادي المائة في الدوري وهداف النسخة الأخيرة من البطولة.

لاعب آخر تمثل التجربة تحديا كبيرا له هو أحمد الشيخ (28 عاما)، أحد النجوم السابقين في الدوري والذي تألق مع مصر المقاصة وكان هدافا للدوري في 2016-2017.

ربما تأثر سلبا بملازمته الطويلة لدكة البدلاء في الأهلي، مما دفع الأخير للاستغناء عنه، وبعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الزمالك، راهن بيراميدز عليه وضمه في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.

قبل 5 سنوات كان الشيخ حديث الساعة في الشارع الكروي المصري بعد أزمة توقيعه للزمالك والأهلي في نفس التوقيت، وهي الأزمة التي أوقف بسببها 4 أشهر.

الأن، يخوض اللاعب الموهوب تحديا لإثبات أن قدرته على التألق والإبداع لم تنته بعد.

أحد أهم انتدابات بيراميدز أيضا في سوق الانتقالات هو المهاجم محمود وادي (25 عاما)، والذي أراده الزمالك وفقا لتصريحاته.

وصرح وادي بعد انضمامه لكتيبة أروابارينا "اخترت بيراميدز لـ3 أسباب، الأول الاحترافية الشديدة التي يتعامل بها النادي، والثاني طموحي الذي يتوافق مع طموحه، والثالث الناحية الفنية، فالنادي يمتلك كوكبة كبيرة ومعروفة على مستوى الكرة العربية بشكل عام. قادرون على الفوز بالدوري، طموحنا المنافسة على البطولات ونمتلك الإمكانيات والطموح الكافي لتحقيق ذلك".

عزز بيراميدز صفوفه بوادي بعد الاستغناء عن أحمد علي وعمرو مرعي، يأمل الفريق أن يكون الفلسطيني إضافة قوية لخط هجومه الذي لم يكن في أفضل مستوى الموسم الماضي.

في 2019-2020 سجل هجوم بيراميدز أقل من نصف عدد أهداف الفريق في الدوري، 12 هدفا هي حصيلة جون أنتوي ودودو الجباس خلال 2692 دقيقة، أي 12 هدفا للهجوم في 30 مباراة تقريبا.

الأسيوطي

في 2018 استطاع الأسيوطي تحقيق إنجاز هائل مع المدرب علي ماهر، احتل المركز التاسع في ترتيب الدوري ليضمن البقاء بين الكبار للمرة الأولى في تاريخه.

لكن وقع اختيار مستثمرين على النادي ليتحول من مصارع للبقاء إلى مزاحم لأهل القمة، وهو ما يعكس كيف تغير الاستثمارات فرق كرة القدم والدليل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ومن قبلهما تشيلسي وأندية أخرى تبدلت أحوالها تماما بعد ضخ أموال كثيرة.

وبعد موسمين بثوبه الجديد حقق فيهما نتائج مقبولة إلى حد كبير بالنظر إلى قائمة لاعبيه، الآن على بيراميدز الصعود لقمة الهرم، أن يتخلص من العقبتين الكبيرتين، الأهلي والزمالك، ليسطر فصلا جديدا استثنائيا في رحلته القصيرة.

الموسم المقبل هو الخامس لبيراميدز في تاريخ الدوري، فهل يحقق فيه هدفه المنشود؟

3 انتصارات

اطمأن أروابارينا على فريقه إلى حد كبير قبل الموعد المرتقب ضد الاتحاد يوم السبت في بداية الدوري، حقق 3 انتصارات ودية على كل من البنك الأهلي (2-صفر) وسموحة (2-1) والأهلي ببنغازي الليبي (4-صفر).

وسجل الأهداف الثمانية 6 لاعبين هم وادي (2) وإبراهيم حسن (2) والجباس وإسلام عيسى ونبيل عماد "دونجا" والسعيد.

وتضم قائمة بيراميدز للموسم الجديد في حراسة المرمى أحمد الشناوي والمهدي سليمان وشريف إكرامي وعبد الرحمن أيمن.

وفي الدفاع علي جبر وأحمد منصور وعبد الله بكري وعمر جابر وأحمد فتحي وأحمد سامي وويلفريد كانون ومحمد حمدي وطارق طه ومحمود عبد القادر.

وفي وسط الملعب محمد فتحي وإريك تراوري وإسلام عيسى ومحمود حمادة ورمضان صبحي وأحمد توفيق ونبيل عماد "دونجا" ومحمد فاروق وعمر العيوني وعبد الله السعيد وأحمد حمودي وإبراهيم عادل ومحمود صابر.

وفي الهجوم محمود وادي ودودو الجباس وجون أنتوي ولومالا عبده وحسام غانم.

بداية قوية

وضعت قرعة الدوري بيراميدز ضد مدربه السابق في مستهل الدوري، يوم السبت المقبل سيكون العميد حسام حسن ضيفا مع الاتحاد على رفاق رمضان صبحي في مواجهة مرتقبة.

ثم يلعب بيراميدز مواجهة قوية أخرى ضد الفارس الأبيض، الزمالك، قبل أن ينتقل للسويس لمواجهة الوجد الجديد على البطولة ذي الانتدابات القوية، سيراميكا كليوباترا.

ولحسن حظ بيراميدز لن يسافر خارج مصر قبل مواجهة سيراميكا لخوض مباراة قارية، لأنه سيلعب ضد الاتحاد الليبي في الكونفدرالية، مواجهة على الأرجح ستجري في أم الدنيا.

رأي الجمهور

FilGoal.com استطلع رأي زواره عن موسم بيراميدز، هل يستطيع اقتناص لقب الدوري؟

فأجاب فارس ناصر قائلا:"سيحصل على المركز الثالث مرة أخرى"، بينما يرى مصطفى عبد العال غير ذلك قائلا:"أعتقد المنافسة ستكون قوية على المركز الثاني".

ويقول محمود عبد العزيز:"المنافسة على اللقب ستكون بين بيراميدز والأهلي"، بينما أوضح إسلام الأنصاري "أقصى ما سيصل إليه هو المركز الثاني".

رباعي الأهلي 🔴 4⃣ بجانب "البرج" محمود وادي، صفقات قوية أبرمها بيراميدز في سوق الانتقالات 🔵 ✨ برأيك هل سيكون بيراميدز منافس قوي على لقب الدوري الموسم المقبل؟ 🤔 Posted by FilGoal.com on Monday, December 7, 2020

توقع FilGoal.com

مع قائمة مدججة بالنجوم على رأسها رامادونا، وفي وجود مدرب مميز مثل أروابارينا، بيراميدز سينافس على لقب الدوري.