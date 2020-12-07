الإسماعيلي يقيد 30 لاعبا في قائمته للبطولة العربية

قيد النادي الإسماعيلي 30 لاعبا ضمن قائمته التي سيشارك بها في البطولة العربية، من ضمنها 7 لاعبين جدد تعاقد معهم الفريق في فترة القيد المنصرمة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي البطولة العربية يوم 11 يناير المقبل.

وتزامن قيد اللاعبين في القائمة العربية مع فترة القيد في القائمة المحلية.

وكان الإسماعيلي قد فاز بنتيجة 1-0 في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية ضد الرجاء في مصر.

وأبرم الإسماعيلي 7 صفقات هذا الموسم، بالتعاقد مع أري بابل الجناح الأنجولي، وأحمد مصطفى من جينك البلجيكي، وفخر الدين بن يوسف في صفقة انتقال حر، ومحمد صبحي في صفقة انتقال حر، ومحمد عادل لاعب الوسط، ورضوان الشريفي الظهير الأيسر الجزائري، ومروان الصحراوي المدافع التونسي.

ويخوض الإسماعيلي أولى مبارياته في الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد ضد المصري يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر المقبل.