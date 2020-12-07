إكرامي: سعدت لاكتساب جيل الأهلي الحالي ثقة تحقيق البطولات.. ولا توجد ندية بين بيراميدز والقطبين

قال شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز إنه لا يهم إذا ما كانت البطولات الأخيرة مع الأهلي ستحسب له أم لا، مشددا على أنه يشعر بسعادة كبيرة لزملائه اللاعبين بحكم علاقتهم القوية، كما نفى وجود أي ندية بين بيراميدز وقطبي الكرة المصرية.

وصرح إكرامي عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "في البداية أبارك لهذا الجيل من اللاعبين وعاشرته كثيرا، سعدت لأنه اكتسب ثقة تحقيق البطولات، وبناء جسر ثقة مهم بين الجماهير وهذا الجيل".

وواصل "لا أتحدث هنا عن الدوري والكأس، لكن كان من المهم جدا أن يحصد لقب دوري أبطال إفريقيا".

وأكمل "بحكم علاقتنا الطويلة كنت حريصا على التواصل معهم، ووجهت لهم التهنئة بعد البطولة".

وتابع "بغض النظر عما إذا كانت تلك البطولات ستحسب لي أم لا، أشعر بسعادة كبيرة لهم بحكم علاقتنا القوية".

ورد على سؤال إذا ما كان سيحصل على ميدالية التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا أم لا قائلا: "لكيلا تسمع كلمات عديدة، الأهلي بيتي ولا يهدر حق أحد قط، لا يمكن أن نقف أمام هذا الأمر مع الأهلي، هذا أمر بسيط".

وأردف "لم يحدث اتصال رسمي، الأمر ليس مقلقا بالنسبة لي، أعرف أنني إن احتجت ميدالية البطولة في أي وقت سأجدها، وإن لم أتواصل الأهلي سيتواصل، الأمر ليس به أي حساسية".

وواصل "رصيد الأهلي عند إكرامي كبير جدا، الأهلي هو من عمل شريف إكرامي وشكل شخصيته وقدمه، اختلاف مع شخص موجود حاليا، النادي باق، أي كان ما يثار حاليا أو المناخ على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يهمني سوى الحياة الواقعية".

وأكمل "مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بالنسبة لي واقع افتراضي لا يشغل بالي حاليا ولا أهتم به، ما يهمني، العلاقة الحقيقية بيني وبين اللاعبين والأشخاص الذين عاشرتهم".

وكان الأهلي قد حصد الثلاثية بعد الفوز بلقب الدوري ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.

الأهلي أعلن خلال شهر أغسطس الماضي نهاية مهمة إكرامي مع الفريق رغم عدم انتهاء الموسم بعد.

صاحب الـ36 عاما من أبناء قطاع ناشئي الأهلي، ورحل عنه في 2005 إلى فينورد الهولندي كما لعب معارا لأنقرة جوتشو التركي.

إكرامي عاد إلى مصر في 2009 عبر بوابة الجونة، قبل أن يعود إلى بيته الأصلي بعدها بعام.

وواصل حارس بيراميدز حديثه قائلا: "لا توجد ندية بين بيراميدز والأهلي والزمالك، نظرا لأن هناك حقائق تاريخية بخصوص الأهلي والزمالك، هما أكثر ناديين حصولا على البطولات، الأهلي أولا يليه الزمالك".

وتابع "التاريخ والبطولات والجماهيرية، هناك أشياء عديدة شكلت هذه الكيانات، لا يوجد أي كيان حاليا يمكن أن يكون لديه ندية مع الناديين، لكن لا يوجد عيب أن هناك ناد لديه طموح للمنافسة هذا أمر مختلف".

وأردف "محاولات تصدير أن هناك ندية خارج الملعب ليست واقعية، نحن واقعيون للغاية، نعلم جيدا أننا بحاجة لأن نضاعف مقدار العمل عن الأندية التي تمتلك مقومات البطولة، وبالتالي الطموح أمر جيد".

وأتم "أردت توضيح الأمر لأن هناك أناس هدفهم الأساسي أن تكون هناك حالة شحن".

ويستهل بيراميدز مشواره في الدوري المصري الممتاز بمواجهة الاتحاد السكندري يوم السبت الموافق 12 ديسمبر.