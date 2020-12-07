18 صفقة تطرح 18 سؤالا في في الدوري المصري

إجمالا، ضمت أندية الدوري المصري 189 لاعبا دفعت فيهم ما يقارب الـ 12.5 مليون يورو، واستغنت عن 188 لاعبا مقابل حوالي 10 مليون يورو.

مئات الصفقات، اخترنا منهم صفقة مثيرة للاهتمام لكل فريق من فرق الدوري المصري، وكل منهما يأتي بسؤال سنعرف إجابته بنهاية البطولة.

طاهر محمد طاهر من المقاولون إلى الأهلي

أحد المواهب التي يُنتظر منها الكثير في الكرة المصرية، انتقل للأهلي مبكرا وبدأ في المشاركة وقدم مستوى مقبول في الفترات التي شارك فيها.

التحدي الحقيقي لطاهر هو اقتحام التشكيل الأساسي لفريق فائز، ومنافسة العديد من اللاعبين مثل ثاني هدافي الدوري محمد شريف، ومحمود عبد المنعم "كهربا" في الدخول للتشكيل الأساسي، فهل ينجح في ذلك؟

حمزة المثلوثي من الصفاقسي إلى الزمالك

صفقة الزمالك الوحيدة هذا الموسم. في هذه الخانة، كان من المفترض أن يتم وضع أمير عادل لكن تراجع الزمالك عن إتمام التعاقد معه حول الوجهة إلى المثلوثي.

الظهير الأيمن التونسي يأتي بخبرة كبيرة، وينتظر منه جمهور الزمالك إضافة التوازن رفقة حازم إمام الذي غاب كثيرا بسبب الإصابات، والصاعد بقوة أحمد عيد، فهل يكون المثلوثي إضافة مثلما كان حمدي النقاز قبل عامين؟

رمضان صبحي من هدرسفيلد إلى بيراميدز

ربما الصفقة الأكثر إثارة للجدل في الميركاتو المصري، رمضان صبحي رفض الاستمرار مع الأهلي والانتقال إلى بيراميدز في زلزال هز الكرة المصرية.

كل الأضواء ستكون مسلطة على رمضان الموسم المقبل، هل سيكون القطعة التي يفتقدها النادي صاحب الإمكانيات المالية الكبيرة لحمل البطولات؟

هيثم الجويني – انتقال حر للمقاولون العرب

استمرار لزحف تونسي على فرق الدوري المصري، انتقل هيثم الجويني مهاجم تينيريفي الإسباني والترجي السابق، من العين السعودي إلى المقاولون العرب.

المهاجم طويل القامة تألق رفقة الترجي بـ 42 هدف في 146 مباراة، وكان هدافا لدوري أبطال إفريقيا في 2013/2014 وهدافا للدوري التونسي قبلها بموسم. هل ينقل الجويني تلك الخبرات والمستوى إلى المقاولون ليحافظ الأخير على تواجده ضمن المربع الذهبي؟

علي غزال – انتقال حر لسموحة

بعد سنوات من الاحتراف الخارجي، يبدأ علي غزال مشواره في الدوري المصري رفقة سموحة.

استهدف سموحة صاحب الـ 28 عاما، ومنع الزمالك من ضمه في الأيام الأخيرة للانتقالات، فهل يكون مساهما في تحقيق سموحة لهدفه هذا الموسم وهو الدخول للمربع الذهبي؟

إبراهيم جلال – من أسوان إلى إنبي

سجل إنبي الموسم الماضي 34 هدفا في 34 مباراة. لحل هذه الأزمة، اختار حلمي طولان المدير الفني للفريق ضم مهاجم أسوان صاحب الـ 6 أهداف في الموسم الماضي، إبراهيم جلال.

جلال كان ضمن الأسباب الرئيسية لبقاء أسوان الموسم الماضي، فهل يكون سببا في تحسين أداء إنبي أمام المرمى، وتعويض عودة محمد شريف للأهلي؟

كازادي كاسينجو – من الوداد المغربي إلى المصري

بعد موسم صعب على أبناء بورسعيد، بدأ علي ماهر في عملية إعادة بناء الفريق. وعلى الورق، أهم صفقة عقدها المصري هو كازادي كاسينجو.

الكونغولي صاحب الـ 28 عاما سجل 8 أهداف مع الوداد الموسم الماضي، بجانب هدفين في دوري أبطال إفريقيا، ويبدو كتدعيم قوي لهجوم المصري بوجود أحمد جمعة وأوستين أموتو، بعد رحيل محمود وادي إلى بيراميدز، فهل ينجح في تعويض البرج الفلسطيني؟

رفيق كاميرجي – من اتحاد تطاوين التونسي للإنتاج الحربي

عهد جديد للإنتاج الحربي بعد رحيل مختار مختار، يعتمد فيه مجدي عبد العاطي على ناشئ الترجي، وصاحب الـ 6 أهداف الموسم الماضي مع اتحاد تطاوين في تونس، رفيق كاميرجي.

كاميرجي سيحمل علم تونس مع الكثير من المحترفين التونسيين في مصر الموسم الحالي، فهل يُكمل مسيرة تألق المهاجمين في الإنتاج الحربي؟

هشام محمد – من الاتحاد السكندري لمصر للمقاصة

مع الساعات الأخيرة لسوق الانتقالات، عاد هشام محمد إلى مصر للمقاصة، حيث بدأت رحلته إلى الأهلي ومنه للاتحاد السكندري.

ومع مدربه المفضل إيهاب جلال، هل يستعيد هشام محمد المستوى الذي أعاده للأهلي قبل 3 أعوام؟

روماريو ويليامز – انتقال حر إلى الاتحاد السكندري

اختار الاتحاد السكندري اتجاها جديدا لتدعيم صفوفه، بضم مدافع جامايكي هو داميون لوي، ومهاجم من نفس الدولة هو روماريو ويليامز.

الرحالة صاحب الـ 13 مباراة دولية مع منتخب بلاده، سجل في مسيرته 44 هدفا في 121 مباراة عبر دوريات الولايات المتحدة، فماذا سيفعل في مصر؟

آري بابل – انتقال حر إلى الإسماعيلي

اتفاق مع الزمالك، ثم اختلاف، ثم إعلان رسمي من التعاون السعودي عن ضمه، ثم رحيله، ثم انضمام للإسماعيلي في صفقة انتقال حر.

الأنجولي آري بابل هو أحد المواهب الإفريقية المعروفة على مستوى القارة، والذي لم يحقق جزءا من المتوقع لمسيرته.

هل يكون بابل هو الإضافة المنتظرة لهجوم الإسماعيلي، والأهم، هل تدعيم هجوم الإسماعيلي دون الاهتمام الكافي لدفاعه سيعود بالدراويش لمكانه الطبيعي؟

ناصر منسي – إعارة من بيراميدز لطلائع الجيش

يستكمل ناصر منسي موسمه الثاني على التوالي مع طلائع الجيش معارا من بيراميدز، والكل يرى ما يستطيع المهاجم الشاب تحقيقه.

كان أحد نجوم نهائي كأس مصر ضد الأهلي رغم إهداره لركلة ترجيحية، وهدفه الرئيسي هو حجز مكان في قائمة شوقي غريب المسافرة إلى طوكيو الصيف المقبل.

هل يستطيع ناصر منسي مزاحمة أمثال أحمد ياسر ريان، وصلاح محسن، لحجز تذكرة الأولمبياد؟

كريم الطيب – من بيراميدز إلى الجونة معارا

انتقل الطيب من أسوان إلى بيراميدز، ومنه معارا إلى الجونة.

ابن أسوان كان النجم الأول في بقاء زهرة الجنوب في الدوري الموسم الماضي، ومن المنتظر منه أن يرفع من أداء الجونة الهجومي تحت قيادة رضا شحاتة.

التحدي الأهم للطيب، والسؤال المطروح، هل يستطيع تعويض أحمد ياسر ريان ومنافسة والتر بواليا على مقعد في التشكيل الأساسي للجونة؟

عمرو الحلواني – من حرس الحدود إلى أسوان

هل نرى المزيد من الشورت المرفوع، والركلات الثابتة المتقنة، من صاحب الـ 35 عاما؟

صلاح أمين – من المقاصة إلى وادي دجلة

يلعب وادي دجلة كرة جميلة، تعتمد على شباب النادي، ولكنه لم يسجل سوى 32 هدفا في الموسم الماضي وكان قريبا من توديع الدوري الممتاز.

اللجوء لخبرة صلاح أمين وقدراته التهديفية، هل سيكون الحل لدجلة؟

صالح جمعة – انتقال حر إلى سيراميكا كليوباترا

أبرم كليوباترا 20 صفقة، من ضمنهم محمد إبراهيم وصالح جمعة.

صفقتان يقترحان إن كليوباترا لديه طريقة معينة في اللعب بوجود صانع لعب كلاسيكي، ولكن هل يستطيع صالح جمعة نفض الغبار عن مسيرته وتذكر أيام التألق، مثلما فعل إبراهيم مع المقاصة الموسم الماضي؟

شادي رضوان – إعارة من الأهلي للبنك الأهلي

في عام 2018، اختارت جريدة جارديان شادي رضوان ضمن أهم 60 ناشئا في العالم.

عروض من الخليج، ثم تصعيد للفريق الأول في الأهلي، يسلك الآن صاحب الـ 19 عاما الطريق الطبيعي بالخروج للإعارة للظهور بشكل أوضح لجمهور الكرة المصرية.

هل ينفجر شادي رضوان هذا الموسم، أم أن بعض الدخان قد لا يكون سببه النار؟

أحمد الشيخ إلى غزل المحلة

صاحب الـ 30 عاما الشهير بلقب "عفريت العلبة" أمامه تحد صعب. ربما سيكون أهم لاعبي المحلة الموسم المقبل، حيث لم يعقد زعيم الفلاحين العديد من الصفقات، فهل يقود المحلة لإنجاز البقاء؟