كيسي: هدفنا التأهل لدوري أبطال أوروبا.. لا يمكن أن نفقد تركيزنا

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 12:02

كتب : FilGoal

كيسي - كالابريا - رومانيولي - ميلان

قال فرانك كيسي لاعب ميلان إن هدف فريقه هو حصد بطاقة مؤهلة لدوري أبطال أوروبا، وذلك في تصريحاته عبر قناة "سكاي" في نسختها الإيطالية.

وصرح كيسي عقب مواجهة سامبدوريا قائلا: "لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين، علمنا أن المواجهة ستكون صعبة، لكننا قاتلنا للنهاية".

وواصل "الوضع ليس سهلا في غياب سايمون كيير وزلاتان إبراهيموفيتش".

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وأكمل "الثنائي خبير، لكننا قمنا بما أخبرنا به المدرب وهو أن نحصد الـ3 نقاط".

وتابع "هدفنا هو التأهل لدوري أبطال أوروبا، لا يمكن أن نفقد التركيز ويجب أن نستمر بهذه الطريقة".

وأتم "حلمنا هو مركز مؤهل لدوري الأبطال".

ميلان فاز بنتيجة 2-1 ضد سامبدوريا ضمن منافسات الجولة الـ10 من الدوري الإيطالي يوم الأحد.

ولم يخسر ميلان أي مباراة حتى الآن في الدوري الإيطالي إذ فاز في 8 مواجهات وتعادل مرتين.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة بفارق 5 نقاط عن إنتر الثاني.

في إيطاليا الدوري الإيطالي
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