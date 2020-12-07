إصابة عمر السومة بفيروس كورونا

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 11:52

كتب : FilGoal

عمر السومة - أهلي جدة

كشفت المسحة التي خضع لها لاعبو الأهلي السعودي، عن إصابة عمر السومة مهاجم الفريق بفيروس كورونا "كوفيد 19" وخضوعه للعزل. وذلك حسب تقرير نشره موقع "دوري بلس" السعودي.

وتأتي إصابة السومة قبل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والنصر يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وشارك السومة في مواجهة ضمك في الدوري السعودي خلال الجولة الماضية والتي انتهت بخسارة فريقه بنتيجة 3-2.

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المهاجم السوري صاحب الـ31 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 7 مباريات بالدوري السعودي سجل خلالها 4 أهداف.

وانضم السومة إلى الأهلي قادما من القادسية في صيف 2014، وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

ولعب السومة بقميص الأهلي في 190 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 169 هدفا وصنع 21 آخرين.

وتوج المهاجم السوري مع الأهلي بلقب كأس ولي العهد مرة والدوري مرة وكأس الملك مرة وكأس السوبر السعودي مرة، كما أنه فاز بجائزة أفضل لاعب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن شهر نوفمبر الماضي.

في السعودية الدوري السعودي
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