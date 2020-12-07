موندو ديبورتيفو: يونايتد يسعى لتعزيز خياراته الدفاعية بضم تريبير

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 11:18

كتب : FilGoal

كيران تريبيير - أتليتكو مدريد

يسعى نادي مانشستر يونايتد لتعزيز خياراته في خط الدفاع بضم كيران تريبير مدافع أتليتكو مدريد خلال شهر يناير المقبل. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو".

وأشار التقرير إلى أن أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد يسعى لتقوية فريقه من أجل المنافسة في الموسم الجاري والمقبل، وامتلاك خيارات قوية مناسبة في خط الدفاع.

وألمح التقرير إلى أن أتليتكو مدريد كان سيسعى لتجديد عقد لاعبه صاحب الـ30 عاما خلال الشهر المقبل، إلا أن يونايتد قد يحصل على خدماته قبل ذلك.

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وانضم الدولي الإنجليزي إلى أتليتكو مدريد قادما من توتنام في صيف 2019 بمبلغ 22 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

وشارك تريبير خلال الموسم الجاري في جميع مباريات أتليتكو مدريد حتى الآن، وتقدر بـ15 مباراة بكل المسابقات، صنع خلالها 3 أهداف.

تريبير لعب بقميص أتليتكو مدريد في 48 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها 8 أهداف.

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