كهربا: أحلم بالتتويج بكأس العالم للأندية.. لا يزال أمامي الكثير لتقديمه للأهلي

يحلم محمود عبد المنعم "كهربا" بالتتويج بلقب كأس العالم للأندية مع النادي الأهلي.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وحقق كهربا مع الأهلي منذ انضمامه في يناير، الثلاثية بالفوز بألقاب الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.

وقال كهربا: "أسعى للتتويج بكل البطولات الممكنة مع الأهلي، وأتمنى الاستمرار والاعتزال داخل النادي".

وتابع "بالتأكيد هدفنا الفوز ببطولتي السوبر المصري والإفريقي، وأحلم بالتتويج مع الأهلي بكأس العالم للأندية".

وأضاف "كأس العالم للأندية مبارياته رائعة بين بطل كل قارة، التتويج باللقب حلم ولكن لا يوجد مستحيل".

وعن رسالته لجمهور الأهلي أوضح "خليكم في ضهري أتمنى تقديم الكثير للنادي ولا يزال أمامي الكثير لأقدمه".

وبالحديث عن المنتخب أوضح "كنت أتمنى الانضمام بالتأكيد لمنتخب مصر لكن احترم قرار حسام البدري وسأعمل الفترة المقبلة جاهدا للانضمام".

وأتم تصريحاته "أتمنى أن نصل لكأس العالم ونصعد لما بعد دور المجموعات".