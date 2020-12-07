محمد بسام يكشف حقيقة صورة تخليد والدته بنهائي الكأس

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 01:07

كتب : FilGoal

محمد بسام - الأهلي - طلائع الجيش

كشف محمد بسام حارس طلائع الجيش عن خطته غير المكتملة بتخليد ذكرى والدته في نهائي كأس مصر.

وقال محمد بسام في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "كنت أرتب لتخليد ذكرى والدتي بقميص يحمل صورتها في حالة الفوز بكأس مصر".

وأضاف "بالصدفة كنت أضع القميص على قدمي بعد المباراة فالتقطها المصورون وشاء الله أن أخلد ذكراها حتى في الخسارة بعدما انتشرت الصورة على مواقع التواصل".

أخبار متعلقة
الشناوي: إذا تلقيت عرضا من ليفربول؟ مستمر مع الأهلي وهدفنا تحقيق إنجاز في مونديال الأندية مدرب حراس الأهلي: توقعت الفوز بالثلاثية.. والشناوي يرى الأشياء قبل حدوثها كهربا: كنت أريد التواجد في نهائي إفريقيا.. أفضل ما في الأهلي أن النادي هو النجم مدرب الأهلي: موسيماني مقتنع جدا بمروان محسن.. إنه مثل بنزيمة وفيرمينو

محمد بسام تصدى لركلة ترجيح في نهائي كأس مصر، لكن فريقه خسر في النهاية أمام الأهلي، ليذهب اللقب إلى الأحمر.

وكان طلائع الجيش قد خاض نهائي كأس مصر لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك في قبل النهائي.

طلائع الجيش محمد بسام كأس مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
كهربا: أحلم بالتتويج بكأس العالم للأندية.. لا يزال أمامي الكثير لتقديمه للأهلي 57 دقيقة | الدوري المصري
محمد بسام يكشف حقيقة صورة تخليد والدته بنهائي الكأس ساعة | مصر
علي معلول: الشناوي هو السد العالي ويمنحنا ثقة كبيرة في الملعب ساعة | الدوري المصري
الشناوي: إذا تلقيت عرضا من ليفربول؟ مستمر مع الأهلي وهدفنا تحقيق إنجاز في مونديال الأندية ساعة | الدوري المصري
الـ 19 والـ 20.. سيراميكا كليوباترا يضم جناحا غانيا ومدافعا تونسيا ساعة | ميركاتو
مدرب حراس الأهلي: توقعت الفوز بالثلاثية.. والشناوي يرى الأشياء قبل حدوثها ساعة | الدوري المصري
كهربا: كنت أريد التواجد في نهائي إفريقيا.. أفضل ما في الأهلي أن النادي هو النجم ساعة | الدوري المصري
عماد فتحي من المصري إلى مصر للمقاصة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي 2 خبر في الجول - أسماء قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد 3 نهائي الكأس - شريف ضمن 22 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش 4 قائمة الأهلي - الظهور الأول لـ طاهر وبانون أمام الاتحاد في كأس مصر.. وعودة الثلاثي المعار
قد ينال إعجابك