محمد بسام يكشف حقيقة صورة تخليد والدته بنهائي الكأس

كشف محمد بسام حارس طلائع الجيش عن خطته غير المكتملة بتخليد ذكرى والدته في نهائي كأس مصر.

وقال محمد بسام في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "كنت أرتب لتخليد ذكرى والدتي بقميص يحمل صورتها في حالة الفوز بكأس مصر".

وأضاف "بالصدفة كنت أضع القميص على قدمي بعد المباراة فالتقطها المصورون وشاء الله أن أخلد ذكراها حتى في الخسارة بعدما انتشرت الصورة على مواقع التواصل".

محمد بسام تصدى لركلة ترجيح في نهائي كأس مصر، لكن فريقه خسر في النهاية أمام الأهلي، ليذهب اللقب إلى الأحمر.

وكان طلائع الجيش قد خاض نهائي كأس مصر لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك في قبل النهائي.

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