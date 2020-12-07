الشناوي: إذا تلقيت عرضا من ليفربول؟ مستمر مع الأهلي وهدفنا تحقيق إنجاز في مونديال الأندية

كشف محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي موقفه إذا تلقى عرضا من ليفربول الإنجليزي.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وبسؤال الشناوي إذا تلقيت عرضا من ليفربول هل ستوافق أم لا رد قائلا: "أنا مستمر مع الأهلي وهدفي الآن المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية".

وأضاف عبر قناة إم بي سي مصر: "هدفنا هو تحقيق إنجاز في بطولة كأس العالم للأندية وليس المشاركة فقط وهذا ما سنستعد له في الفترة المقبلة".

وأتم تصريحاته "لن أرحل عن الأهلي إلا إذا وافق النادي على رحيلي وسبق وقلت ذلك عدة مرات".

وساهم الشناوي في فوز الأهلي بالثلاثية هذا الموسم بالتتويج بالدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.