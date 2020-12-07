الـ 19 والـ 20.. سيراميكا كليوباترا يضم جناحا غانيا ومدافعا تونسيا

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 00:59

كتب : FilGoal

ماكسويل باكوه - سيراميكا كليوباترا

أنهى نادي سيراميكا كليوباترا سوق انتقالاته بالتعاقد مع المدافع التونسي سيف تقا، والجناح الغاني ماكسويل باكوه.

وتعاقد سيراميكا مع سيف تقا في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

المدافع التونسي صاحب الـ 29 عاما سبق له اللعب في صفوف هلال شابة التونسي والإفريقي التونسي.

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كما نجح سيراميكا كليوباترا في التعاقد مع الجناح الغاني ماكسويل باكوه في صفقة انتقال حر أيضا.

الغاني صاحب الـ 25 عاما انتهى عقده مؤخرا مع نادي أشانتي كوتوكو قبل أن ينجح سيراميكا في التعاقد معه.

وأتم نادي سيراميكا 20 صفقة في سوق الانتقالات الصيفية الذي انتهى اليوم الأحد، وجاءت صفقات النادي الصاعد لأول مرة في تاريخه للدوري الممتاز، على النحو التالي:

حمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد وميدو جابر من مصر للمقاصة، ورجب بكار من بيراميدز، وعبد الرحمن بودي وعبد الله محمود من وادي دجلة وأحمد أمين أوفا من الشرقة للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق، والإيفواري كوامي ألفونسو "فونسينيو"، وصالح جمعة بعدما فسخ عقده مع الأهلي، كوامي بونسو لاعب الترجي, محمد حسن من الزمالك، الغاني وينفول كوبينا، خالد صبحي من الجونة وعامر عامر من الإنتاج الحربي، وأخيرا سيف تقا وماكسويل باكوه.

في الانتقالات سيراميكا
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