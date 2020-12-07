مدرب حراس الأهلي: توقعت الفوز بالثلاثية.. والشناوي يرى الأشياء قبل حدوثها

كشف ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي عن توقعه لتحقيق الفريق الأحمر للثلاثية هذا الموسم.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي بالثلاثية للموسم المنقضي بعد التتويج بالدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

وقال يانكون عبر قناة إم بي سي مصر: "نعم توقعت النجاح والفوز بالثلاثية مع الأهلي منذ قدومي لهذا النادي الكبير".

وأضاف "أنا أول مدرب حراس أجنبي في تاريخ الأهلي وأتيت بأسلوب تدريب مختلف تماما للحراس وهذا ساعد في تطور مستوى الشناوي للأفضل".

وأكمل "الشناوي مجتهد ومحترف ويعرف أن مسيرة لاعب الكرة قصيرة ولذلك يعرف ما يجب عليه فعله، كما أنه يعترف دائما بالخطأ".

واستمر في تصريحاته "الشناوي منح زملائه ثقة كبيرة في نهائي إفريقيا رغم التعادل في النتيجة وصعوبة المباراة أمام الزمالك".

وأشار "الشناوي يرى الأشياء قبل حدوثها وهذا هو الأسلوب الجديد لحراس المرمى في العالم".

وأتم تصريحاته "أنا أحب الأهلي وهو أفضل فريق في إفريقيا".