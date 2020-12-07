كهربا: كنت أريد التواجد في نهائي إفريقيا.. أفضل ما في الأهلي أن النادي هو النجم

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" عن رغبته في التواجد بنهائي إفريقيا أمام الزمالك.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وحقق الأهلي الثلاثية بالفوز بكأس مصر أمام طلائع الجيش بعد أن حقق الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وقال كهربا عبر قناة الأهلي: "لا يفرق معي أن أجلس احتياطيا أو أشارك المهم أن نفوز، أقول ذلك لزملائي وأحفزهم باستمرار من الخارج حال لم أشارك".

وتابع "كان هناك ضغط عصبي كبير قبل نهائي إفريقيا وكنت أتمنى الشفاء من فيروس كورونا من أجل التواجد فقط حتى ولو لم أشارك".

وكشف كهربا "محمود الخطيب بالنسبة لي أسطورة ودائما ما يحفزني ويقول لي لا يزال أمامك الكثير لذلك أذهب لتحيته بعد الأهداف والتتويج".

وشدد "أفضل شئ في النادي الأهلي أن النادي هو النجم، لا يوجد لاعب نجم لكن الفريق بالكامل".

وأوضح كهربا "من أصعب أيام حياتي فترة الاحتراف في البرتغال، تعرضت لضغوط كبيرة كنت وحيدا هناك وأتعرض لسباب متواصل".

وبالحديث عن استياء كهربا من الجلوس على دكة البدلاء قال: "في نصف نهائي الكأس أمام الاتحاد، البعض خرج وقال كهربا حزين بسبب جلوسه على دكة البدلاء".

وأوضح "لكن كنت حزينا بسبب تأخرنا بهدف أمام الاتحاد، هل المنطقي أن أضحك وقت خسارة فريقي".

وكشف كهربا "كنت سأشارك أمام الاتحاد قبل خطأ هدف أفشة ولكن طالبت الحكم الرابع بالانتظار لأنني كنت سأشارك بدلا من حمدي فتحي وهو مميز في ضربات الرأس لذلك فضلت الانتظار".

وواصل حديثه "بعد تسجيل أفشة هدف التعادل تحدث معي موسيماني بالانتظار والجلوس وتفهمت ذلك بالتأكيد وعدت إلى دكة البدلاء بصورة طبيعية".

وعن تعامله مع المدربين قال: "عندما وصل موسيماني أبلغته أن هدفي المشاركة بالتأكيد في كل المباريات ولدي طموحات كثيرة لأحققها مع النادي لكن لن أتحدث معك في أي شئ فقط أريدك معاملتك معي نفسيا بشكل جيد".

وتابع "موسيماني يحبني كثيرا ويتعامل معي من الجانب النفسي جيدا ويحفزني وكان قد أبلغني قبل نزولي في مباراة الاتحاد أنني سأسجل قبل أن يحرز أفشة التعادل ويتم تأجيل التبديل"

وكشف عن وقت إصابته بكورونا "لا أفهم فيروس كورونا، بعد إصابتي لم أشعر بأي أعراض وكنت أجري 3 و 4 مسحات يوميا في معامل مختلفة على أمل أن تكون المسحة سلبية قبل مسحة الكاف".

وأوضح "تحدثت مع الكثير من الأطباء وفي مسحة مساء الثلاثاء أبلغني الطبيب أن هناك أمل كبير جدا أن تتحول إلى سلبية يوم الأربعاء وهو ما حدث".

وشدد كهربا "مباراة نهائي إفريقيا كانت مهمة جدا بالنسبة لي كانت حياة أو موت قبل المباراة بأسبوع كنت لا أستطيع النوم من التفكير، كنت أرغب في التواجد والحمد لله أنها انتهت بتتويج الفريق".

وكشف جناح الأهلي "بعد هدف السولية أبلغت سعد سمير أننا سنفوز بـ 3 أو 4 أهداف، لكن بعد ذلك شعرت بتراجع في الأداء وكنت (بزعق) لكل لاعب من أجل تحفيزه وطالبني البدلاء بالهدوء للحفاظ على تركيزي لأن من المرجح نزولي إلى الملعب".

وشدد "البعض خرج وقال كهربا يفعل ذلك من أجل (الشو) واللقطة، لكن أنا ما في قلبي يخرج من لساني دون التفكير في أي شئ آخر".

وأوضح "هناك من ربط صورة بكائي في مباراة الجيش ببكائي في مباراة النجم والزمالك، أنا لا أحب الخسارة وبتصعب عليّ نفسي في الخسارة، وفي هذه المباراة كانت الأمور صعبة وتم طرد جنش فكانت الأمور صعبة".

وأتم كهربا تصريحاته "هناك من تحدث أن كهربا لن يستمر مع الأهلي بسبب خلافات قوية، الآن أحتفل بتحقيق الثلاثية وأتمنى الفوز ببطولتي السوبر المصري والإفريقي، لا يزال أمامي الكثير لتقديمه مع الفريق".