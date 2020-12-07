عماد فتحي من المصري إلى مصر للمقاصة

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 00:43

كتب : أيمن عيد

عماد فتحي - المصري

أتم عماد فتحي جناح النادي المصري انتقاله إلى فريق مصر للمقاصة رسميا.

وقال عماد فتحي في تصريحات لـFilGoal.com: "أتممت التعاقد مع مصر للمقاصة بشكل رسمي وبانتقال نهائي".

وأضاف "وقت على عقود لمدة ثلاثة مواسم مقبلة".

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عماد فتحي انضم للنادي المصري خلال الموسم الماضي قادما من الزمالك.

صاحب الـ27 عاما تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مباراته الخامسة فقط بقميص المصري، ليغيب عن أغلب فترات الموسم للإصابة.

وشارك فتحي في 7 مباريات فقط بقميص المصري. سجل فيهم هدفا واحدا.

في الدوري المصري عماد فتحي مصر للمقاصة
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