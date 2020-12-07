أحمد الشيخ إلى بيراميدز 3 سنوات

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 00:28

كتب : FilGoal

أحمد الشيخ - بيراميدز

وقع أحمد الشيخ على عقود انتقاله لنادي بيراميدز بشكل رسمي.

وأعلن نادي بيراميدز تعاقده مع أحمد الشيخ في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ الأخير عقده مع الأهلي.

ووقع الشيخ على عقود انضمامه لـ بيراميدز لمدة 3 سنوات حتى 2023، بحضور عمرو بسيوني مدير التعاقدات في النادي.

أخبار متعلقة
الاتحاد الليبي يضرب موعدا مع بيراميدز في الكونفدرالية مدير بيراميدز مع إطلاق الشعار الجديد للنادي: هدفنا بناء جيل مميز للكرة المصرية هاني سعيد: أتمنى ضم مصطفى محمد لـ بيراميدز.. ومستحيل نضم لاعبا لإفساد صفقة على منافس بيراميدز يكشف تفاصيل إيقاف إبراهيم حسن بسبب المنشطات.. "أقر بالحصول على أدوية"

وأغلق بيراميدز صفقاته الصيفية بضم الشيخ ليصبح الصفقة السادسة للفريق بعد ضم رمضان صبحي وشريف إكرامي وأحمد فتحي وأحمد سامي ومحمود وادي.

بيراميدز نجح في قيد اللاعب بقائمته للموسم الجديد قبل دقائق من غلق باب القيد، وليرتفع عدد لاعبي القائمة إلى 30 لاعبا.

ولن يتواجد الشيخ في قائمة بيراميدز الإفريقية بالأدوار الأولى من الكونفدرالية الإفريقية، على أن يبدأ معهم المشوار من الأدوار التالية بعد قيده في شهر يناير.

صاحب الـ28 عاما وقع قبل أيام لنادي الزمالك، قبل أن يتراجع النادي الأبيض عن إتمام الصفقة.

أحمد الشيخ انضم لـ الأهلي عام 2015 قادما من مصر للمقاصة، قبل أن يعود معارا للفريق الفيومي 2016 ثم ينتقل معارا أيضا إلى الاتفاق السعودي عام 2018 ويعود للاستمرار مع الأهلي حتى نهاية الموسم المنقضي.

صاحب الـ28 عاما شارك الموسم الماضي في 30 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 5 أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

ويملك الشيخ مباراة دولية وحيدة مع منتخب مصر، كانت عام 2017 تحت قيادة هيكتور كوبر أمام توجو، وسجل فيها هدفا.

وكان أحمد الشيخ قد توج بجائزة هداف الدوري المصري موسم 2016/2017 رفقة مصر للمقاصة برصيد 17 هدفا.

في الدوري أحمد الشيخ بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
كهربا: أحلم بالتتويج بكأس العالم للأندية.. لا يزال أمامي الكثير لتقديمه للأهلي 8 دقيقة | الدوري المصري
محمد بسام يكشف حقيقة صورة تخليد والدته بنهائي الكأس 30 دقيقة | مصر
علي معلول: الشناوي هو السد العالي ويمنحنا ثقة كبيرة في الملعب 30 دقيقة | الدوري المصري
الشناوي: إذا تلقيت عرضا من ليفربول؟ مستمر مع الأهلي وهدفنا تحقيق إنجاز في مونديال الأندية 35 دقيقة | الدوري المصري
الـ 19 والـ 20.. سيراميكا كليوباترا يضم جناحا غانيا ومدافعا تونسيا 38 دقيقة | ميركاتو
مدرب حراس الأهلي: توقعت الفوز بالثلاثية.. والشناوي يرى الأشياء قبل حدوثها 47 دقيقة | الدوري المصري
كهربا: كنت أريد التواجد في نهائي إفريقيا.. أفضل ما في الأهلي أن النادي هو النجم 52 دقيقة | الدوري المصري
عماد فتحي من المصري إلى مصر للمقاصة 54 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي 2 خبر في الجول - أسماء قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد 3 نهائي الكأس - شريف ضمن 22 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش 4 قائمة الأهلي - الظهور الأول لـ طاهر وبانون أمام الاتحاد في كأس مصر.. وعودة الثلاثي المعار
قد ينال إعجابك