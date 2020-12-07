أحمد الشيخ إلى بيراميدز 3 سنوات

وقع أحمد الشيخ على عقود انتقاله لنادي بيراميدز بشكل رسمي.

وأعلن نادي بيراميدز تعاقده مع أحمد الشيخ في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ الأخير عقده مع الأهلي.

ووقع الشيخ على عقود انضمامه لـ بيراميدز لمدة 3 سنوات حتى 2023، بحضور عمرو بسيوني مدير التعاقدات في النادي.

وأغلق بيراميدز صفقاته الصيفية بضم الشيخ ليصبح الصفقة السادسة للفريق بعد ضم رمضان صبحي وشريف إكرامي وأحمد فتحي وأحمد سامي ومحمود وادي.

بيراميدز نجح في قيد اللاعب بقائمته للموسم الجديد قبل دقائق من غلق باب القيد، وليرتفع عدد لاعبي القائمة إلى 30 لاعبا.

ولن يتواجد الشيخ في قائمة بيراميدز الإفريقية بالأدوار الأولى من الكونفدرالية الإفريقية، على أن يبدأ معهم المشوار من الأدوار التالية بعد قيده في شهر يناير.

صاحب الـ28 عاما وقع قبل أيام لنادي الزمالك، قبل أن يتراجع النادي الأبيض عن إتمام الصفقة.

أحمد الشيخ انضم لـ الأهلي عام 2015 قادما من مصر للمقاصة، قبل أن يعود معارا للفريق الفيومي 2016 ثم ينتقل معارا أيضا إلى الاتفاق السعودي عام 2018 ويعود للاستمرار مع الأهلي حتى نهاية الموسم المنقضي.

صاحب الـ28 عاما شارك الموسم الماضي في 30 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 5 أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

ويملك الشيخ مباراة دولية وحيدة مع منتخب مصر، كانت عام 2017 تحت قيادة هيكتور كوبر أمام توجو، وسجل فيها هدفا.

وكان أحمد الشيخ قد توج بجائزة هداف الدوري المصري موسم 2016/2017 رفقة مصر للمقاصة برصيد 17 هدفا.