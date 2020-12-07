عبد العاطي: دجلة تساهل في مفاوضاته مع الزمالك والأخير لم يُتمم الصفقة

كشف محمد عبد العاطي لاعب وسط وادي دجلة كواليس مفاوضات الأخير مع الزمالك التي لم تتم بنجاح في النهاية.

وقال عبد العاطي: "وادي دجلة تساهل في مفاوضاته مع الزمالك ولكن الأخير قرر عدم التعاقد مع أي لاعب".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "الزمالك تحدث مع دجلة والثنائي اتفق على كل شيء ودجلة لم يُصعب الأمور إطلاقا على الزمالك".

وزعم "دجلة أخبر الزمالك بأن يسدد مقابل الصفقة بالطريقة والوقت الذي يُحب، ولكن الزمالك في النهاية لم يعاود الاتصال ولم يُتمم الصفقة".

وأكمل حديثه قائلا: "دجلة أراد تعويضي عن عدم إتمام المفاوضات مع الزمالك العام الماضي، ولذلك كان متساهلا هذه المرة".

واستدرك "ولكن المشكلة هذه المرة كانت من جانب الزمالك وليس وادي دجلة".

وأتم "أحمد عيد عبد الملك هو من كان يقود المفاوضات وعلاقتي به جيدة جدا ولعبت معه من قبل في دجلة".

صاحب الـ 25 عاما من منتجات قطاع ناشئي دجلة، وخاض مع الفريق 78 مباراة رسمية منذ تصعيده عام 2015.