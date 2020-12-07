الشناوي: كنت أعلم أن نهائي الكأس سيذهب إلى ركلات الترجيح.. وهدف شيكابالا في شباكي رائع

توقع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وقائد الفريق الأحمر ذهاب نهائي كأس مصر إلى ركلات الترجيح أمام طلائع الجيش.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي بلقب كأس مصر للمرة رقم 37 في تاريخه بهزيمة طلائع الجيش بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وقال الشناوي عبر قناة إم بي سي مصر: "كنت أعلم أن مباراة طلائع الجيش ستذهب إلى ركلات الترجيح وكان هذا واضحا في الملعب".

وأضاف "طلائع الجيش لعب بقوة وروح عالية وقاتل من أجل الوصول لركلات الترجيح".

وواصل "ولكن كان علينا أن نلعب بروح أعلى منهم لتحقيق الفوز".

وأكمل "كذلك في مباراة الاتحاد السكندري كنت متأكد بنسبة 100% من تحقيق الفوز على بين الشوطين رغم تأخرنا في النتيجة".

وشدد "نلعب في الأهلي من أجل الفوز فقط وهذا ما يتعلمه الطفل الصغير داخل النادي

وانتقل للحديث عن نهائي إفريقيا أمام الزمالك قائلا: "نحترم جماهير الزمالك وفريقهم لعب مباراة قوية جدا في النهائي".

وأشار "جمعت اللاعبين في منتصف الشوط الثاني أثناء سقوط أحد اللاعبين وطالبتهم بضرورة التركيز لأن من سيسجل هدف سيفوز بالبطولة وبالفعل حققنا لقب إفريقيا".

واستمر في تصريحاته "وعدنا جماهير الأهلي في مباراة صنداونز الشهيرة بالفوز ببطولة إفريقيا، جماهير الأهلي ساندتنا ووقفت جانبنا ولذلك كان يجب أن نفي بوعدنا لهم".

وأكد "الأهلي كان لم يحقق لقب دوري أبطال إفريقيا منذ 7 سنوات ووعدنا مؤمن زكريا بالفوز بالبطولة لأنه كان لا يجب أن يرفع كأس البطولة والأهلي ليس البطل".

وأتم تصريحاته بالحديث عن هدف شيكابالا في النهائي قائلا: "شيكابالا من اللاعبين الذي أحبهم وهو لاعب مهاري جدا وسجل هدفا رائعا للغاية وصعب على أي حارس مرمى".