المزيد من الانتصارات.. ميلان يهزم سامبدوريا ويستمر على الصدارة

واصل ميلان انتصاراته على حساب سامبدوريا، ليستمر على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي.

فاز ميلان على سامبدوريا بهدفين مقابل هدف على ملعب "لويجي فيرايس"، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

تقدم فرانك كيسي لميلان في الدقيقة الـ45 من ركلة جزاء سجلها بنجاح، لينتهي الشوط الأول بتقدم ميلان بهدف.

في شوط المباراة الثاني، أضاف سامو كاستييخو هدفا ثانيا في الدقيقة الـ77.

سامبدوريا قلص الفارق في الدقيقة الـ82 عن طريق ألبين إيكديل، لكن الهدف لم يسعف فريقه للعودة، لينتهي اللقاء بفوز ميلان.

فوز ميلان رفع رصيده للنقطة الـ26 في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد سامدوريا عند النقطة الـ11 في المركز الـ12.