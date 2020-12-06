الإسماعيلي يعيد محمد صبحي.. ويضم الصحراوي قبل ساعة من غلق القيد

أتم نادي الإسماعيلي تعاقداته الصيفية بضم محمد صبحي الحارس التاريخي للفريق، بجانب التوقيع مع مروان الصحراوي المدافع التونسي.

وأعلن الإسماعيلي عودة محمد صبحي للفريق بعد ثلاث سنوات من الرحيل عن الفريق.

ووقع صبحي على عقود انتقاله إلى الإسماعيلي لمدة موسمين مقبلين.

صاحب الـ39 عاما رحل عن الإسماعيلي عام 2017 إلى مصر للمقاصة ثم الداخلية وهبط معهم للدرجة الثانية، قبل أن يعود للدراويش هذا الصيف.

محمد صبحي من ناشئين الإسماعيلي، ويلعب مع الفريق الأول منذ عام 2001 حتى رحل عن الفريق عام 2014 إلى سموحة، قبل أن يعود للفريق مجددا عام 2015 ويستمر حتى 2017 ويرحل إلى مصر للمقاصة ثم الداخلية.

الحارس المخضرم حقق مع الإسماعيلي بطولة الدوري موسم 2001/2002 ووصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2003، بجانب التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2008 رفقة منتخب مصر الأول، وبرونزية كأس العالم للشباب 2001 في الأرجنتين.

من جهة أخرى، وقع مروان الصحراوي على عقود انتقاله إلى الإسماعيلي لمدة أربعة مواسم بعدما فسخ تعاقده مع البنزرتي التونسي.

صاحب الـ24 عاما بدأ في في شباب الترجي قبل أن ينتقل لميتز الفرنسي وارتدى قمصان سيراينج البلجيكي ورديف جيمارايش البرتغالي قبل أن ينضم للبنزرتي التونسي في صيف 2018.

وشارك الصحراوي في مباراتين مع منتخب الشباب التونسي لكنه لم يمثل الفريق الأول لنسور قرطاج.

بذلك يكون الإسماعيلي قد أبرم 7 صفقات هذا الموسم بالتعاقد مع أري بابل الجناح الأنجولي، وأحمد مصطفى من جينك البلجيكي، وفخر الدين بن يوسف في صفقة انتقال حر، ومحمد صبحي في صفقة انتقال حر، ومحمد عادل لاعب الوسط، ورضوان الشريفي الظهير الأيسر الجزائري، ومروان الصحراوي المدافع التونسي.