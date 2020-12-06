علي غزال: فريقان رغبا في ضمي قبل سموحة.. وهذا ما حدث مع الزمالك

كشف علي غزال لاعب وسط سموحة الجديد كواليس مفاوضات حدثت معه قبل انضمامه للفريق السكندري.

وقال علي عزال: "اتفقت مع ماجد سامي على كل شيء من أجل الانضمام لـ دجلة قبل حوالي شهر من الآن".

وأردف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "اتفقت على كل شيء وانتظرت العقد للتوقيع ولكن العقد لم يُرسل لي وعندما تحدثت مع ماجد سامي لم يرد علي".

وتابع "في هذا الوقت أيضا تحدث معي نادي سيراميكا كليوباترا للانضمام للفريق، ولكن بسبب حديثي مع دجلة وقتها اعتذرت لـ سيراميكا بشكل ودي".

وأكمل حديثه قائلا: "بعدها تفاوض معي نادي سموحة ورأيت وابل من الاحترافية والاحترام واتفقت مع النادي على كل شيء".

وعن اقترابه من الزمالك بعد الاتفاق مع سموحة، أشار علي غزال إلى "مفاوضات الزمالك ظهرت في آخر 48 ساعة وقتها كنت قد اتفقت مع سموحة بالفعل".

وأضاف "عبد الحليم علي وأيمن يونس تحدثا معي وأخبرت الأخير أنني اتفقت بالفعل مع سموحة، وإذا كان الزمالك يرغب في ضمي فعليه الحديث مع سموحة أولا، وبكل صراحة أيمن يونس تعامل بكل احترام وأحترافية وأخبرني بأنه سيتحدث مع فرج عامر".

وأتم "في النهاية تمسك سموحة بي وأنا سعيد بتواجدي مع الفريق".

ومن المنتظر أن يلعب غزال – ناشئ وادي دجلة – في الدوري المصري للمرة الأولى، بعد أن رحل لناسيونال البرتغالي في عام 2013 من وادي دجلة دون أن يلعب مباراة واحدة في البطولة المحلية.

ومن ناسيونال، انتقل لاعب الوسط المدافع في رحلة احترافية طويلة لعب فيها في الصين، وأمريكا، واليونان، قبل أن يعود إلى مصر من بوابة سموحة.