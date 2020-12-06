أيمن يونس يوضح: لماذا تراجع الزمالك عن ضم الشيخ وأمير عادل وأسامة جلال

أوضح أيمن يونس رئيس لجنة الكرة في الزماك أسباب تراجع ناديه عن إتمام التعاقد مع أحمد الشيخ وأمير عادل وصرف النظر عن المفاوضات مع أسامة جلال مدافع إنبي.

وقال أيمن يونس عبر قناة الزمالك: "بعد مباراة طلائع الجيش عرضنا جميع اللاعبين الجدد على جايمي باتشيكو وانتظرنا الرد حول التعاقد مع أحدهم".

وأضاف "باتشيكو أخبرنا أنه قد يحتاج للتعاقد مع أحمد الشيخ وعرضنا الفكرة على مجلس الإدارة لكنهم رفضوا، وأبلغنا باتشيكو برفض التعاقد اللاعب وانتهى الأمر عند ذلك".

وعن تراجع الزمالك عن التعاقد مع أمير عادل بعد التوقيع معه قال: "باتشيكو أخبرنا برغبته في نزول أمير عادل للتدريبات لفترة من أجل تأهيله ومشاهدته على الطبيعة قبل أن يتم قيده في قائمة الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وواصل "ولكن وكيله رفض لذلك وبالتالي تراجعنا عن الصفقة وهذه هي رغبة الجهاز الفني".

وأكمل "هدفنا المنافسة على لقب الدوري من البداية وفريقنا يضم لاعبين سوبر ولا يجب أن نتعاقد مع لاعب ذو مستوى أقل من فريقنا".

وانتقل لتوضيح موقف ناديه من التعاقد مع أسامة جلال مدافع إنبي والمنتخب الأولمبي قائلا: "ليس في الوقت الحالي، قد ندرس في المستقبل فكرة التعاقد معه".

وأشار "أما فكرة التعاقد مع علي غزال كان سيتم ذلك عن طريق نادي سموحة إذا وافق على ترك اللاعب لنا لأنه جاء إلى مصر للتوقيع مع ناد آخر وليس الزمالك".

وأتم تصريحاته بالحديث عن فرجاني ساسي قائلا: "فرجاني أخبرني أنه يحب جماهير الزمالك ويحب مصر جدا وعائلته سعيدة هنا ويريد إكمال مسيرته مع القلعة البيضاء".