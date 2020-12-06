أحمد عادل "ميسي" إلى المقاصة

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 22:55

كتب : أيمن عيد

أحمد عادل ميسي مع المصري أمام إينوجو رينجرز

انضم أحمد عادل "ميسي" لاعب وسط النادي المصري إلى نادي مصر للمقاصة في اليوم الأخير من الانتقالات الصيفية.

ووقع أحمد عادل على عقود انضمامه لـ المقاصة لمدة 3 سنوات، حسبما كشف اللاعب في حديثه مع FilGoal.com.

وقال أحمد عادل: "اخترت المقاصة لأنه نادي مستقر وبسبب وجود إيهاب جلال مع الفريق".

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وتابع "إيهاب جلال مدرب يحب لعب الكرة الجميلة، وأتمنى الظهور معه بشكل جيد".

صفقة أحمد عادل "ميسي" تمت كصفقة انتقال حر، بعدما فسخ عقده بالتراضي مع المصري.

أحمد عادل صاحب الـ 23 عاما من ناشيء الزمالك ولعب الموسم الماضي 16 مباراة ونجح في صناعة 3 أهداف.

في الميركاتو أحمد عادل ميسي المصري المقاصة
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