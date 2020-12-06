وكيله: فرجاني اتفق مع الزمالك على تجديد تعاقده.. والتوقيع بعد أسبوعين

كشف مهند عون وكيل أعمال فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك ومنتخب تونس عن اتفاق اللاعب مع القلعة البيضاء على تجديد تعاقده.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وقال مهند عون عبر قناة الزمالك: "فرجاني أعلن رغبته في الاستمرار مع الزمالك بكل حب وإخلاص، هو يشعر بالراحة النفسية والمعنوية ويرتبط بالجماهير والإدارة والنادي بعلاقة طيبة".

وأضاف "إدارة الزمالك منشغلة ببعض الأمور الإدارية في النادي ولذلك اتفقنا على عقد جلسة بعد أسبوعين مع فرجاني ساسي لإنهاء كافة الأمور المتعلقة بتجديد تعاقده".

وأكمل "جلست مع المستشار محمد عطية نائب اللجنة التي تدير الزمالك ومع أيمن يونس رئيس لجنة الكرة والثنائي أكد لي رغبة الزمالك في استمرار فرجاني".

واستمر في تصريحاته "ساسي أبلغ أيمن يونس اليوم الأحد، برغبته في الاستمرار مع الزمالك واتفقنا مع لجنة الكرة على التفاصيل المالية الخاصة بتجديد تعاقده".

وأكد "فرجاني يلعب لناد كبير جدا في إفريقيا والوطن العربي وهو يحب هذا النادي والزمالك أيضا يحبه كثيرا".

وتعجب قائلا: "سمعت كثيرا في وسائل التواصل الاجتماعي عن رفض فرجاني تجديد تعاقده مع الزمالك في جلسة مع مسؤولي النادي ولكن كل ذلك لم يحدث وليس إلا شائعات".

وأتم تصريحاته "فرجاني حزين جدا جدا لخسارة دوري أبطال إفريقيا وكان يريد إهداء هذه البطولة الكبيرة لنادي الزمالك وجماهيره".