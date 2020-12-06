نابولي يكتسح كروتوني برباعية ويشعل صراع المقدمة

اكتسح نابولي مضيفه كروتوني بأربعة أهداف دون رد ضمن مباريات الدوري الإيطالي ليشعل صراع مقدمة الترتيب.

ورفع نابولي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث متفوقا بفارق الأهداف عن يوفنتوس وبفارق نقطة عن إنتر صاحب المركز الثاني.

ويتصدر ميلان الترتيب برصيد 23 نقطة ويتبقى له مباراة مساء اليوم الأحد أمام سامبدوريا.

وافتتح لورينزو إنسيني التسجيل في الدقيقة 31 قبل أن يضيف هيرفينج لوزانو الثاني في الدقيقة 58.

وفي أخر ربع ساعة نجح دييجو ديمي في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 76 قبل أن يختتم أندريا بيتاجنا التسجيل في الدقيقة 91.

ويلعب نابولي مباراته المقبلة أمام سامبدوريا في الجولة 11 من مسابقة الدوري.