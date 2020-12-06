هاري كين: التعاون مع سون؟ نفهم بعضنا جيدا وهو يجعل مهمتي أسهل في الملعب

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 21:14

كتب : FilGoal

هاري كين - توتنام - أرسنال - سون

أشاد هاري كين نجم توتنام بزميله في الفريق سون هيونج مين، مؤكدا أن الأخير يجعله يلعب بشكل أسهل في الملعب.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وفاز توتنام على أرسنال بثنائية دون رد في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

وقال هاري كين عقب المباراة لقناة سكاي سبورتس: "من الرائع جدا أن نسجل في شباك أرسنال وأن نحقق الفوز والأهم كان حصد نقاط هذه المباراة الصعبة".

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وعن سر نجاحه مع سون قال هاري كين: "نشعر بحالة جيدة بيننا ونفهم بعضنا البعض بشكل جيد".

وأضاف "نحاول أن نعمل بجد ونسجل الأهداف ونصنع الأهداف وهو يسهل مهتمي في الملعب".

وأكمل "دافعنا أمام أرسنال بصورة جيدة وكان هذا هو المهم".

وواصل "عندما أتواجد في الملعب أحاول الدفاع والهجوم من أجل الفوز وأيضا نحاول التركيز جيدا في الكرات الثابتة ومساعدة الفريق".

وأتم تصريحاته "حاولنا السيطرة على الكرة والتقدم وكان من المهم أيضا الحفاظ على نظافة شباكنا".

وسجل هاري كين من صانعة سون وكذلك النجم الكوري سجل من صناعة المهاجم الإنجليزي المميز أمام أرسنال.

هاري كين سون الدوري الإنجليزي توتنام
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