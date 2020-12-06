حجازي يحافظ على سجله بلا خسارة مع الاتحاد.. الفوز على الوحدة والصعود للمركز الرابع

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 20:49

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - انحاد جده - الشباب - البطولة العربية

حافظ أحمد حجازي مدافع منتخب مصر على سجله بلا خسارة مع اتحاد جدة السعودي بتحقيق الفوز على فريق الوحدة.

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وتغلب اتحاد جدة على الوحدة بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي.

وافتتح جاري رودريجيز التسجيل لاتحاد جدة في الدقيقة 28 قبل ان يضيف رومارينو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 84.

أخبار متعلقة
الاتحاد الليبي يضرب موعدا مع بيراميدز في الكونفدرالية تلبية لطلب ربيع ياسين.. اتحاد الكرة يوافق على سفر الشباب مبكرا إلى تونس الاتحاد يضم مهاجما جامايكيا محمد صبحي من الزمالك لـ الاتحاد السكندري

وقلص بيتراتوس النتيجة في الدقيقة 90 من ركلة جزاء لكن حافظ فريق حجازي على نقاط المباراة.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 12 نقطة من سبع مباريات في المركز الرابع مؤقتا وبفارق 4 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.

أما الوحدة فتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الرابع عشر بالخسارة الخامسة هذا الموسم.

وخاض حجازي ست مباريات مع اتحاد جدة حتى الآن فاز في 3 بالدوري وتعادل في اثنين، كما تعادل في مواجهة البطولة العربية للأندية.

اتحاد جدة أحمد حجازي السعودية
نرشح لكم
أخر الأخبار
نابولي يكتسح كروتوني برباعية ويشعل صراع المقدمة 6 دقيقة | أوروبا
هاري كين: التعاون مع سون؟ نفهم بعضنا جيدا وهو يجعل مهمتي أسهل في الملعب 14 دقيقة | الدوري المصري
حجازي يحافظ على سجله بلا خسارة مع الاتحاد.. الفوز على الوحدة والصعود للمركز الرابع 38 دقيقة | السعودية
سون عن هدفه الرائع أمام أرسنال: فكرت في التسجيل منذ استلام الكرة 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إنجلترا - ليفربول (0)-(0) ولفرهامبتون.. تهديد أول 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مورينيو يزيد من جروح أرتيتا بسلاحه الفتاك.. توتنام ينتصر على أرسنال 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليفربول – صلاح أساسي وكيلير يحرس المرمى أمام ولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
اسكواش - كريم درويش يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي 2 خبر في الجول - أسماء قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد 3 نهائي الكأس - شريف ضمن 22 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش 4 قائمة الأهلي - الظهور الأول لـ طاهر وبانون أمام الاتحاد في كأس مصر.. وعودة الثلاثي المعار
قد ينال إعجابك