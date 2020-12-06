حجازي يحافظ على سجله بلا خسارة مع الاتحاد.. الفوز على الوحدة والصعود للمركز الرابع

حافظ أحمد حجازي مدافع منتخب مصر على سجله بلا خسارة مع اتحاد جدة السعودي بتحقيق الفوز على فريق الوحدة.

أحمد حجازي النادي : الاتحاد الاتحاد

وتغلب اتحاد جدة على الوحدة بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي.

وافتتح جاري رودريجيز التسجيل لاتحاد جدة في الدقيقة 28 قبل ان يضيف رومارينو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 84.

وقلص بيتراتوس النتيجة في الدقيقة 90 من ركلة جزاء لكن حافظ فريق حجازي على نقاط المباراة.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 12 نقطة من سبع مباريات في المركز الرابع مؤقتا وبفارق 4 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.

أما الوحدة فتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الرابع عشر بالخسارة الخامسة هذا الموسم.

وخاض حجازي ست مباريات مع اتحاد جدة حتى الآن فاز في 3 بالدوري وتعادل في اثنين، كما تعادل في مواجهة البطولة العربية للأندية.