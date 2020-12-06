اسكواش - كريم درويش يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي

نجح كريم درويش بطل الاسكواش السابق في حصد منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة.

وكانت قد أقيمت الانتخابات في موناكو مساء السبت، وحسم المنصب درويش رئيس قطاع الاسكواش بنادي وادي دجلة.

ويمثل درويش مصر في الاتحاد الدولي لمدة 4 سنوات مقبلة بعد الحصول على 80 صوتا.

ويعتبر كريم درويش من أساطير اللعبة في مصر وكانت البداية بحصد لقب بطولة العالم للناشئين عام 2000.

وكان درويش ثاني اللاعبين المصريين الصعود لقمة التصنيف العالمي للعبة وكان ذلك في يناير 2009.

وتصدر درويش التصنيف العالمي للعبة لمدة 11 شهر، عام 2009 باستثناء شهر نوفمبر.

وتأهل كريم درويش إلى نهائي بطولة العالم للكبار مرة واحدة عام 2008 في مدينة مانشستر لكنه خسر النهائي أمام رامي عاشور.