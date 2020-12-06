خبر في الجول – الزمالك يقرر الإبقاء على بامبو وعبد السلام ومصطفى فتحي

قرر الزمالك الإبقاء على كريم بامبو، ومصطفى فتحي، ومحمد عبد السلام في قائمته للموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك أخطر الثلاثي بالإبقاء عليه في الموسم المقبل وعدم خروجهم سواء معارين أو للبيع.

إدارة الزمالك كانت تفكر في العروض المقدمة للاعبين الثلاثة، لكن القرار النهائي كان بالإبقاء عليهم، خاصة مع عدم إبرام صفقات جديدة للفريق.

وكان الزمالك قد تعاقد مع حمزة المثلوثي الظهير الأيمن، وأعاد الثلاثي المعار حميد أحداد، وأحمد فتوح، ومحمد أشرف "روقا".

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب مساء الأحد المقبل في الجولة الأولى لبطولة الدوري من الموسم الجديد 2020/2021.

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