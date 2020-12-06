خبر في الجول – الزمالك يقرر الإبقاء على بامبو وعبد السلام ومصطفى فتحي

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 19:33

كتب : إبراهيم رمضان

كريم بامبو - الزمالك - ديكاداها

قرر الزمالك الإبقاء على كريم بامبو، ومصطفى فتحي، ومحمد عبد السلام في قائمته للموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك أخطر الثلاثي بالإبقاء عليه في الموسم المقبل وعدم خروجهم سواء معارين أو للبيع.

إدارة الزمالك كانت تفكر في العروض المقدمة للاعبين الثلاثة، لكن القرار النهائي كان بالإبقاء عليهم، خاصة مع عدم إبرام صفقات جديدة للفريق.

أخبار متعلقة
خبر في الجول – الزمالك يخوض أول 5 مباريات في الدوري خارج أرضه الزمالك: رفض أمير عادل طلب باتشيكو سبب عدم إتمام الصفقة خبر في الجول - الزمالك يستقر على تأجيل إبرام صفقات جديدة إلا إذا خبر في الجول – الزمالك يتراجع عن ضم أمير عادل

وكان الزمالك قد تعاقد مع حمزة المثلوثي الظهير الأيمن، وأعاد الثلاثي المعار حميد أحداد، وأحمد فتوح، ومحمد أشرف "روقا".

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب مساء الأحد المقبل في الجولة الأولى لبطولة الدوري من الموسم الجديد 2020/2021.

في الدوري الزمالك كريم بامبو محمد عبد السلام
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في إنجلترا - ليفربول ضد ولفرهامبتون دقيقة | الدوري الإنجليزي
مورينيو يزيد من جروح أرتيتا بسلاحه الفتاك.. توتنام ينتصر على أرسنال 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليفربول – صلاح أساسي وكيلير يحرس المرمى أمام ولفرهامبتون 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اسكواش - كريم درويش يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي 52 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول – الزمالك يقرر الإبقاء على بامبو وعبد السلام ومصطفى فتحي ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – الزمالك يخوض أول 5 مباريات في الدوري خارج أرضه ساعة | الدوري المصري
المتحدث باسم نهضة بركان: لا نعارض خوض السوبر في مصر لكن نبحث عن الالتزام بالقانون ساعة | كأس السوبر الإفريقي
الزمالك: رفض أمير عادل طلب باتشيكو سبب عدم إتمام الصفقة 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي 2 خبر في الجول - أسماء قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد 3 نهائي الكأس - شريف ضمن 22 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش 4 قائمة الأهلي - الظهور الأول لـ طاهر وبانون أمام الاتحاد في كأس مصر.. وعودة الثلاثي المعار
قد ينال إعجابك