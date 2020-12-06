خبر في الجول – الزمالك يخوض أول 5 مباريات في الدوري خارج أرضه

يخوض الزمالك أول 5 مبارياته في الدوري خارج استاد القاهرة حيث ملعبه المحدد لمباريات الموسم المقبل.

الزمالك حدد استاد القاهرة ملعبا لمباريات الفريق في الموسم المقبل، لكن إدارة استاد القاهرة أعلنت غلق الملعب لمدة شهر من أجل زرع البذور الشتوية.

وحسبما علم FilGoal.com فقد اتفق الزمالك مع اتحاد الكرة والأندية على تبديل مبارياته الأولى في الدوري لخارج الأرض، ولحين الانتهاء من إصلاح استاد القاهرة.

بطولة الدوري تبدأ يوم 12 ديسمبر المقبل، ويلتقي الزمالك في الجولة الأولى مع المقاولون العرب على ملعب المقاولون، فيما يلتقي الزمالك مع بيراميدز في الجولة الثانية يوم 17 ديسمبر.

وتقرر خوض مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة الثانية على ملعب الدفاع الجوي كمباراة بيراميدز، على أن تكون مباراة الدور الثاني هي مباراة الزمالك.

مباراة الجولة الثالثة للزمالك مع طلائع الجيش مؤجلة بسبب الارتباط بمباراة جازيل التشادي في دوري أبطال إفريقيا، ثم سيكون على الزمالك مواجهة الأهلي يوم 28 ديسمبر.

مباراة القمة ورغم أنها مباراة الزمالك، لكن اتحاد الكرة حدد ملعب برج العرب ملعبا للمباراة أيضا بسبب غلق استاد القاهرة.

وفي الجولة الخامسة يخرج الزمالك لملاقاة إنبي على ملعب بتروسبورت، على أن يعود الزمالك لأرضه أخيرا يوم 9 يناير لمواجهة طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة. وقتها إذا انتهت إصلاحات استاد القاهرة، فستقام المباراة على استاد القاهرة، أما في حالة استمرار الإصلاحات فسيتم التبديل أيضا وتلعب المباراة على أرض طلائع الجيش.

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