المتحدث باسم نهضة بركان: لا نعارض خوض السوبر في مصر لكن نبحث عن الالتزام بالقانون

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 19:21

كتب : FilGoal

تتويج نهضة بركان بلقب بطولة الكونفدرالية 2020

نفى كتابي حسين المتحدث الرسمي باسم نادي نهضة بركان المغربي رفض ناديه خوض لقاء السوبر الإفريقي في مصر أمام الأهلي.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن إقامة مباراة السوبر الإفريقي في مصر بتوصية من الاتحاد الإفريقي (كاف).

وطلب نهضة بركان الالتزام بالاتفاقية التي عقدها كاف مع الاتحاد القطري بإقامة السوبر الإفريقي لمدة 3 سنوات في قطر.

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وقال كتابي: "في البداية أقدم التهاني للنادي الأهلي بعد فوزه بالثلاثية التاريخية بعد حسم لقب الكأس".

وكشف عبر قناة الأهلي "لم يصل إلينا أي خطاب رسمي بشأن موعد مباراة وننتظر موقف إقامة اللقاء في قطر وفقا للاتفاق المبرم مع الاتحاد الإفريقي"

وشدد "أصحح أننا لا نعارض لعب السوبر في الأراضي المصرية لكن ما علمناه أن هناك تعاقد مع قطر لإقامة البطولة على أرضها لمدة 3 مواسم".

وأوضح المتحدث الرسمي لنادي نهضة بركان "لسنا متمسكون بإقامة المباراة في أرض محايدة، لكن ما نريده الالتزام بالاتفاقية السابقة التي تنص على إقامة السوبر في قطر كما حدد سابقا".

وتابع "إذا كان هناك ظروف استثنائية أو اتفاق مسبق بين الاتحاد القطري والإفريقي بشأن إقامة المباراة هناك وقتها سنصدر قرارنا ولا نعارض اللعب في القاهرة".

وأتم تصريحاته "أؤكد أن نهضة بركان ليس لديه مشكلة في اللعب داخل القاهرة لكنه فقط يبحث عن تطبيق الاتفاق المسبق، وإن حدث غير ذلك فسنرحب هناك أخوة وروابط قوية بين البلدين ولا توجد مشكلة".

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