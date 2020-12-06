الزمالك: رفض أمير عادل طلب باتشيكو سبب عدم إتمام الصفقة

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 18:42

كتب : إبراهيم رمضان

أمير عادل - عبد الحليم علي

أعلن نادي الزمالك رسميا عدم إتمام صفقة ضم أمير عادل رغم إعلان ضمه منذ يومين.

أمير عادل

النادي : الزمالك

الزمالك

وأوضح الزمالك عبر أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة أن رفض اللاعب طلب جايمي باتشيكو المدير الفني للنادي سبب عدم إتمام الصفقة.

وقال قاسم عبر موقع الزمالك الرسمي: "تم عرض أمير عادل على الزمالك، وحينما تم إبلاغ باتشيكو وتسلم بعض الفيديوهات له طلب مشاهدته على أرض الملعب".

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وتابع "طلب باتشيكو كان من أجل حسم موقفه النهائي من انضمام أمير عادل إلى الزمالك".

وكشف "تم إخطار أمير عادل ووكيل أعماله بموقف باتشيكو، وهو الأمر الذي رفضه اللاعب ووكيله".

وأتم تصريحاته "قررت لجنة الكرة عدم استكمال التعاقد في ظل سياستها بعدم اتخاذ قررا قبل موافقة المدير الفني".

الزمالك أمير عادل
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