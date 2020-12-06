هشام محمد يعود لـ المقاصة

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 17:30

كتب : FilGoal

هشام محمد - الاتحاد - قميص مؤمن زكريا

عاد هشام محمد لاعب وسط الاتحاد السكندري والأهلي السابق إلى فريقه الأسبق مصر للمقاصة.

هشام محمد فسخ عقده بالتراضي مع الاتحاد السكندري، قبل أن يوقع على عقود انضمامه لـ المقاصة.

ووقع هشام محمد على عقود انضمامه لـ المقاصة لمدة موسمين، ليعود من جديد للتدرب تحت قيادة إيهاب جلال.

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صاحب الـ 30 عاما شارك في 20 مباراة بقميص الاتحاد السكندري الموسم الماضي.

وسبق لـ هشام محمد اللعب بقميص مصر للمقاصة في الفترة ما بين 2012 وحتى 2017 قادما من الأهلي، قبل أن يعود للقلعة الحمراء بعدها.

وظهر هشام محمد في 103 مباراة بقميص المقاصة ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 7.

ورحل هشام محمد من الأهلي في أغسطس من العام الماضي لينضم للاتحاد السكندري، والآن يعود من جديد لـ المقاصة.

هشام محمد في الانتقالات مصر للمقاصة الاتحاد السكندري
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