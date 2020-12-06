الاتحاد الليبي يضرب موعدا مع بيراميدز في الكونفدرالية

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 17:14

كتب : FilGoal

الصورة من المركز الإعلامي لنادي الاتحاد الليبي

تأهل فريق الاتحاد الليبي لمواجهة نادي بيراميدز في دور الـ 32 الأول من بطولة كأس الكونفدرلية.

وانتصر الفريق الليبي على نظيره هورسيد الصومالي ذهابا وإيابا في الدور التمهيدي الأول من البطولة.

الاتحاد الليبي فاز ذهابا 4-1 قبل أن ينتصر إيابا وفي مصر على الفريق الصومالي بثلاثة أهداف دون مقابل.

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ومن المنتظر أن يحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد الليبي خارج مصر أحد يومي الـ 22 أو 23 من شهر ديسمبر الجاري.

على أن يستضيف بيراميدز فريق الاتحاد الليبي في مصر في الأسبوع الأول من العام الجديد.

في الكونفدرالية في إفريقيا بيراميدز
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