الاتحاد الليبي يضرب موعدا مع بيراميدز في الكونفدرالية

تأهل فريق الاتحاد الليبي لمواجهة نادي بيراميدز في دور الـ 32 الأول من بطولة كأس الكونفدرلية.

وانتصر الفريق الليبي على نظيره هورسيد الصومالي ذهابا وإيابا في الدور التمهيدي الأول من البطولة.

الاتحاد الليبي فاز ذهابا 4-1 قبل أن ينتصر إيابا وفي مصر على الفريق الصومالي بثلاثة أهداف دون مقابل.

ومن المنتظر أن يحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد الليبي خارج مصر أحد يومي الـ 22 أو 23 من شهر ديسمبر الجاري.

على أن يستضيف بيراميدز فريق الاتحاد الليبي في مصر في الأسبوع الأول من العام الجديد.