مدير بيراميدز مع إطلاق الشعار الجديد للنادي: هدفنا بناء جيل مميز للكرة المصرية

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 15:44

كتب : عاطف شادي

ممدوح عيد - المدير التنفيذي لنادي بيراميدز

أعرب ممدوح عيد مدير بيراميدز عن سعادته بإطلاق شعار جديد للنادي، مشيرا إلى أن الفريق يسعى لتقديم جيل مميز لكرة القدم المصرية.

وقال عيد في مؤتمر صحفي اليوم الأحد:"إطلاق شعار جديد يمثل مرحلة جديدة من عمر النادي، يتماشى مع طموحنا في بيراميدز الذي يصل لمستوى مناسب في كرة القدم العالمية".

وواصل "النادي بنى فريقا قويا خلال عامين فقط، الكل بات يحترم بيراميدز، تأهلنا للكونفدرالية وهدفنا الرئيسي المنافسة على الألقاب وبناء جيل مميز للكرة المصرية، بالكيان الحالي للنادي ومنظومته الاحترافية من الجانبين الاقتصادي والتجاري".

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واستمر "نركز حاليا على الفريق الأول الذي بمثابة واجهة للنادي، ويمنح الطموح للاعبين صغار السن. الشعار الجديد يتناسب مع فكرة النادي وأهدافه، يتضمن تاريخ مصر الذي يرغب بيراميدز المشاركة به".

وأردف "النادي ضم مجموعة رائعة من النجوم وسد الاحتياجات في مختلف المراكز وتعاقد مع مدير فني عالمي. الشعار الجديد يعكس رؤية النادي، التطور للكرة العالمية، الأهرامات تؤكد الاستدامة والاستمرارية، وهو هدفنا".

وأتم "النادي يعمل أيضا على قطاع الناشئين والأكاديميات، بيراميدز أظهر لاعبا رائعا في منتخب الشباب هو إبراهيم عادل، ويضم محمود صابر قائد منتخب الشباب، وتعاقد مع كريم الطيب الموهوب الذي أعير للجونة، هذا بالإضافة لوجود لاعب بقدرات رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي".

واستبدل بيراميدز شعاره السابق، الذي تضمن رسما لتمثال أبو الهول، بشعار جديد يضم أهرامات الجيزة.

كما غير لون قميصه من الأبيض والأزرق السماوي إلى الأزرق الداكن.

ويستعد الفريق لموسمه الخامس في الدوري المصري الممتاز، واحتل بيراميدز المركز الثالث في آخر نسختين من البطولة.

ويشارك بيراميدز أيضا للموسم الثاني على التوالي في الكونفدرالية، البطولة التي احتل وصافتها في الموسم المنقضي.

ويستهل بيراميدز مشواره في الدوري بمواجهة الاتحاد السكندري ثم يلعب ضد مضيفه الزمالك.

بيراميدز
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