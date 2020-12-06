تحديد مواعيد الـ 7 جولات الأولى من الدوري المصري.. وتاريخ قمة الدور الأول

أعلن اتحاد الكرة عن جدول أول 7 جولات من بطولة الدوري الممتاز، حيث تنطلق النسخة الجديدة من المسابقة يوم 11 ديسمبر باستضافة إنبي لـ أسوان في استاد بتروسبورت.

ويفتتح حامل اللقب الأهلي مبارياته في البطولة باستضافة المقاصة في استاد السلام يوم الأحد 13 ديسمبر.

فيما يستهل وصيفه الزمالك المسابقة بمواجهة المقاولون يوم السبت، في ملعب لم يتم تحديده بعد.

وتقام الجولات الـ 7 الأولى كاملة، بين يوم 11 ديسمبر و16 يناير.

ومن المنتظر أن يلتقي الزمالك والأهلي في الجولة الرابعة من الدوري يوم الإثنين 28 ديسمبر، على استاد برج العرب.

أولى مؤجلات الدوري، ستكون في الجولة الثالثة، للرباعي المشارك إفريقيا، الأهلي والزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب، وستقام تلك المباريات المؤجلة بين الجولتين السادسة والسابعة.