تحديد مواعيد الـ 7 جولات الأولى من الدوري المصري.. وتاريخ قمة الدور الأول

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 15:41

كتب : FilGoal

الدوري المصري

أعلن اتحاد الكرة عن جدول أول 7 جولات من بطولة الدوري الممتاز، حيث تنطلق النسخة الجديدة من المسابقة يوم 11 ديسمبر باستضافة إنبي لـ أسوان في استاد بتروسبورت.

ويفتتح حامل اللقب الأهلي مبارياته في البطولة باستضافة المقاصة في استاد السلام يوم الأحد 13 ديسمبر.

فيما يستهل وصيفه الزمالك المسابقة بمواجهة المقاولون يوم السبت، في ملعب لم يتم تحديده بعد.

أخبار متعلقة
الأهلي يوضح.. هل يحصل فايلر على مكافأة الفوز بدوري أبطال إفريقيا خبر في الجول - الزمالك يحدد ملعبيه للموسم الجديد من الدوري المصري 2020-2021

وتقام الجولات الـ 7 الأولى كاملة، بين يوم 11 ديسمبر و16 يناير.

ومن المنتظر أن يلتقي الزمالك والأهلي في الجولة الرابعة من الدوري يوم الإثنين 28 ديسمبر، على استاد برج العرب.

أولى مؤجلات الدوري، ستكون في الجولة الثالثة، للرباعي المشارك إفريقيا، الأهلي والزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب، وستقام تلك المباريات المؤجلة بين الجولتين السادسة والسابعة.

🔴 لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعلن مواعيد الجولات السبعة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز موسم 20-2021.... ⬇️⬇️ #EFA

Posted by EFA on Sunday, December 6, 2020
الدوري المصري جدول الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
سلبية مسحة أليو ديانج 8 دقيقة | مصر
هشام محمد يعود لـ المقاصة 21 دقيقة | ميركاتو
الاتحاد الليبي يضرب موعدا مع بيراميدز في الكونفدرالية 37 دقيقة | مصر
خبر في الجول – الزمالك يتراجع عن ضم أمير عادل ساعة | ميركاتو
أسوان لـ في الجول: طلبنا خوض مبارياتنا على بتروسبورت.. و3 أسباب تدفعنا للعب في القاهرة ساعة | الدوري المصري
زاها يقود كريستال بالاس لفوز تاريخي على وست بروميتش ساعة | الدوري الإنجليزي
انتظام الونش في تدريبات الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
مدير بيراميدز مع إطلاق الشعار الجديد للنادي: هدفنا بناء جيل مميز للكرة المصرية 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي 2 خبر في الجول - أسماء قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد 3 نهائي الكأس - شريف ضمن 22 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش 4 قائمة الأهلي - الظهور الأول لـ طاهر وبانون أمام الاتحاد في كأس مصر.. وعودة الثلاثي المعار
قد ينال إعجابك