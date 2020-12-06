الزمالك يعلن إرسال رسوم استئناف قضية كهربا

أعلن نادي الزمالك أنه قام بإرسال 25 ألف دولار، للمحامي الإيطالي سيلفا توري، كرسم للاستئناف ضد حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق السابق، والأهلي الحالي، لدى المحكمة الرياضية.

محمود كهربا النادي : الأهلي الزمالك

ماذا حدث؟

كهربا رفض العودة إلى تدريبات الزمالك والانضمام لمعسكر الفريق في قبرص قبل بداية الموسم المنقضي، بحجة تأخر إدارة القلعة البيضاء في تنفيذ وعدها بزيادة قيمة عقده، ليسافر إلى تركيا.

صاحب الـ26 عاما شارك الموسم الماضي في 29 مباراة بين الدوري والكأس، سجل فيهم 11 هدفا وصنع 11.

وانتقل دون رغبة الزمالك إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي بعد استخراج بطاقة لعب دولية مؤقتة إلى أن يبت الفيفا في القضية التي سيرفعها الزمالك بسبب سريان عقده مع الفريق.

وشارك اللاعب مع الفريق البرتغالي في 5 مباريات وسجل هدفا وحيدا.

كهربا انضم إلى الأهلي في يناير الماضي وحصد مع الفريق الثلاثية.

وتقدم الزمالك بشكوى ضد كهربا لفسخ عقده من طرف واحد حسب الدعوى.

وفي المقابل، أوضح محامي اللاعب وجود شكاوى مقدم من جانبه ضد مسؤولين في النادي.

وفي أغسطس الماضي، أعلن نادي الزمالك تلقيه إخطارا رسميا من غرفة لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي "فيفا" بتوقيع عقوبة على محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك السابق.

وأقرت اللجنة بإلزام اللاعب بدفع مبلغ 32 مليونا و837 ألف جنيه بسبب خرقه تعاقده مع نادي الزمالك وهروبه من النادي.

حسب البيان، فقد تم تغريم اللاعب غرامة مالية أخرى أيضا قدرها 5% من إجمالي العقوبة، كفوائد على المبلغ الأساسي.