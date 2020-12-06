كونتي: لوكاكو لديه سرعة وقوة لاعب كرة القدم الأمريكية

أثنى أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان على قدرات نجمه روميلو لوكاكو مشيرا إلى أن إمكانات المهاجم البلجيكي تذكره بلاعبي كرة القدم الأمريكية.

روميلو لوكاكو النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وقال الإيطالي في حواره مع DAZN:"يستطيع أن يكون أقوى، وصفته بالماسة الصلبة حين جاء وشعرت أن العمل قد يساعده ليكون أحد أفضل المهاجمين في العالم. يسير على الطريق الصحيح، لأن لديه كل شيء، القوة البدنية المطلوبة في المهاجم، وكذلك سرعة وقوة لاعب مهاجم في كرة القدم الأمريكية".

واستمر كونتي "يسير بشكل جيد، يدرك المطلوب منه، متواضع ويعمل من أجل الفريق. سعيد جدا معه".

ويرى المدرب الأسبق ليوفنتوس وتشيلسي أن لاعبه أشرف حكيمي بمقدوره التطور بالقول:"في دورتموند (الفريق الأسبق للاعب) لا يلعبون كرة القدم بأسلوب تكتيكي مثل إيطاليا، حكيمي يعمل بكد، أدرك الفارق بين إيطاليا وألمانيا، في الأخيرة المنافسون لا يدرسونك بقدر كبير، لا يحللون شخصيتك بشكل دقيق".

وأضاف عن الظهير المغربي "أعتقد أنه في الفريق الصحيح مع المدرب الصحيح ليكون أحد أفضل اللاعبين في العالم في مركزه. هذا يتطلب الكثير من العمل، لكني سعيد جدا، لأن هذا الأداء سيزيد ثقته بنفسه، لأن أخطائه السابقة قد تكون أثرت عليه سلبا. يحتاج للعب بتوازن وهذا أمر يصل له بالتدريج".

ويخوض حكيمي (20 عاما) موسمه الأول مع فريق الأفاعي بعد رحيله عن ريال مدريد، بينما لوكاكو (27 عاما) يواصل التألق بقميص نيراتزوري للموسم الثاني على التوالي.

ورفع لوكاكو رصيد أهدافه إلى 46 في 64 مباراة مع إنتر بعدما سجل في شباك بولونيا يوم السبت في مواجهة حسمها إنتر بنتيجة 3-1.

ويستضيف إنتر فريق شاختار دونتسك الأوكراني يوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويحتاج إنتر للفوز لضمان التأهل للدور ثمن النهائي.