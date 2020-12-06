خبر في الجول – الزمالك يصرف النظر عن التفاوض لضم أسامة جلال

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 13:46

كتب : أحمد شوقي صلاح

جيرالدو - الأهلي - إنبي - أسامة جلال

صرف الزمالك النظر عن التفاوض لضم أسامة جلال مدافع إنبي والمنتخب الأولمبي.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي الزمالك اتفقوا على تأجيل ملف التعاقد مع اللاعب، بسبب معرفتهم بأن مطالب النادي البترولي للتخلي عن اللاعب ستكون مرتفعة.

ولم يرسل الزمالك أي عرض رسمي للاعب، ولم يتخط الأمر مرحلة المفاوضات الشفهية.

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أسامة جلال صاحب الـ23 عاما انتقل لإنبي قادما من مصر المقاصة في يونيو من عام 2019.

وشارك أسامة جلال مع إنبي في 26 مباراة في كل البطولات خلال الموسم الماضي.

ويضم الزمالك من المدافعين حاليا، كل من محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد السلام.

أسامة جلال إنبي الزمالك
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