خبر في الجول – الزمالك يبلغ عمر السعيد برفض عروض الإعارة بناء على رغبة باتشيكو

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 13:11

كتب : أحمد شوقي صلاح

عمر السعيد - إنبي - الزمالك

أبلغت لجنة الكرة في الزمالك، مهاجم الفريق عمر السعيد، ببقائه مع الفريق الموسم المقبل.

ويأتي ذلك رغم تلقي المهاجم عروضا للانضمام على سبيل الإعارة، من البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلي.

وعلم FilGoal.com أن بناء على رغبة المدرب جايمي باتشيكو، أبلغت اللجنة السعيد بحاجة البرتغالي لجهوده الموسم المقبل، ليدعم مصطفى محمد وحميد أحداد وأسامة فيصل في خط الهجوم.

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عمر السعيد انضم لنادي الزمالك قبل الموسم قبل الماضي، قادما من الإنتاج الحربي.

صاحب الـ30 عاما شارك في 18 مباراة بمختلف البطولات خلال الموسم الماضي. سجل فيهم هدفين.

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