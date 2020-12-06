خبر في الجول - الإسماعيلي ينتظر وصول مروان الصحراوي لإتمام التعاقد معه

بات مروان الصحراوي مدافع الإسماعيلي الجديد في طريقه إلى مصر لإتمام تعاقده مع فريق الدراويش.

وحصل الإسماعيلي على توقيع اللاعب البالغ عمره 24 عاما الذي قالت تقارير تونسية إن الصفاقسي فاوضه.

وينتظر الإسماعيلي قدوم اللاعب، المولود في فرنسا، إلى مصر لإتمام التعاقد معه على أن يتم قيده بدلا من بيكيتي سيلفا الذي استغنى الفريق عن خدماته.

ولعب الصحراوي في شباب الترجي قبل أن ينتقل لميتز الفرنسي وارتدى قمصان سيراينج البلجيكي ورديف جيمارايش البرتغالي قبل أن ينضم للبنزرتي التونسي في صيف 2018.

وشارك الصحراوي في مباراتين مع منتخب الشباب التونسي لكنه لم يمثل الفريق الأول لنسور قرطاج.

ويجيد الصحراوي اللعب في مركز قلب الدفاع ومحور الارتكاز والظهير الأيسر.

الصحراوي لعب مع البنزرتي في 23 مباراة في كل المسابقات خلال الموسم الماضي وسجل هدفا.

ويضم الإسماعيلي في الوقت الحالي خمسة لاعبين أجانب، هم بينسون شيلونجو وبيكيتي وتم قيدهما في القائمة الأولى، وأري بابل ورضوان شريفي وفخر الدين بن يوسف وسيتم قيدهم في القائمة الثانية بجانب أحمد مصطفى.

وكان الإسماعيلي قد أعلن في وقت سابق ضم كل من رضوان شريفي وفخر الدين بن يوسف وأري بابل وأحمد مصطفى ومحمد عادل.