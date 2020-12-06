مدرب الأهلي: عانينا من ضغوط بعد نهائي إفريقيا والكأس ذهبت لمن يستحقها

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 01:14

كتب : محرر في الجول

يرى سامي قمصان المدرب العام للأهلي أن كأس مصر ذهبت لمن يستحقها بعد التتويج على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح.

وفاز الأهلي بركلات الترجيح على طلائع الجيش ليحقق ثلاثية هذا الموسم.

وقال قمصان عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "عانينا من ضغوط بعد نهائي إفريقيا ولكن اللاعبين حرروا أنفسهم والكأس ذهبت لمن يستحقها".

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وتابع "كانت مباراة صعبة وكابتن طارق العشري قدم مباراة كبيرة جدا".

وواصل "كأس مصر حلم مشروع لكل الفرق ولكن البطولة ذهبت لمن يستحقها في النهاية".

وأضاف "اللاعبون يتدربون بشكل جيد وجمعوا ثلاثية لم نحققها منذ فترة طويلة لأن لديهم مسؤولية تجاه الفريق وجماهير الأهلي وهذه شخصية البطل".

ثم أتم "هدفنا التتويج ببطولة السوبر المقبلة".

الأهلي في الكأس
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