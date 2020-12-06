أيمن أشرف: الأهلي وجماهيره هما فقط من المستمرين للنهاية

شدد أيمن أشرف مدافع الأهلي على أن الفريق الأحمر يقاتل في كل مباراة من أجل حصد المزيد من البطولات وإسعاد الجماهير.

وفاز الأهلي بلقب كأس مصر للمرة رقم 37 في تاريخه بهزيمة طلائع الجيش بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وقال أيمن عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "نقاتل في كل مباراة لتحقيق الفوز وحصد البطولات للأهلي وجماهيره".

وأضاف "لأن الكيان والجماهير هما فقط المستمرين وليس اللاعبين أو المدربين".

وأكمل "كل اللاعبين تجمعوا بعد رحيل ريني فايلر واتفقنا على إسعاد إدارة النادي والجماهير بالفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا".

وأتم تصريحاته "أعمل جيدا مع المدرب للظهور بمستوى جيد في المباريات وأيضا أتدرب بشكل فردي لتطوير قدراتي في الملعب".

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