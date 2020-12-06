مبابي يزاحم أساطير باريس سان جيرمان في الانتصار الثلاثي على مونبلييه

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 00:57

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

فاز باريس سان جيرمان على مضيفه مونبلييه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب لا موسون، بالجولة 13 من الدوري الفرنسي.

وسجّل كولين داجبا، ومويس كين، وكيليان مبابي أهداف باريس سان جيرمان، فيما سجّل ستيفي مافيديدي هدف مونبلييه الوحيد.

ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 28 نقطة في المركز الأول بفارق 4 نقاط عن أوليمبيك مرسيليا الذي لعب مباراتين أقل.

أخبار متعلقة
ثنائية حكيمي تفك شفرة بولونيا.. إنتر جاهز لموقعة شاختار لا جواسيس في الدوري الممتاز.. تشيلسي يقلب تأخره أمام ليدز بايرن يتشبث بالصدارة أمام لايبزج في مباراة مجنونة من 6 أهداف "هذا هو مانشستر يونايتد".. عودة رائعة لرجال سولشاير أمام وست هام

فيما تجمّد رصيد مونبلييه عند 23 نقطة في المركز السادس.

وتنتظر باريس سان جيرمان مباراة مهمة الثلاثاء المقبل أمام إسطنبول باشاكشهير في حديقة الأمراء، يكفيه فيها التعادل ليعبر إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا.

وافتتح سان جيرمان التسجيل بواسطة داجبا في الدقيقة 33 بعد تمريرة آنخل دي ماريا الذي وصل إلى 60 تمريرة حاسمة في مسيرته بالدوري الفرنسي.

لكن الإنجليزي مافيديدي تعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 41.

باريس سان جيرمان انتظر حتى الدقيقة 77 ليستعيد التقدم بواسطة الإيطالي كين.

قبل أن يقتل مبابي المباراة بهدف ثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ليسجل مبابي هدفه رقم 100 بقميص سان جيرمان في مختلف المسابقات ويتساوى مع دومينيك روشيتو صاحب نفس الرصيد.

مبابي هو الهداف التاريخي الرابع لـ سان جيرمان بعد إدينسون كافاني (200 هدف)، وزلاتان إبراهيموفيتش (156 هدفا)، وبيدرو باوليتا (109 هدفا).

باريس سان جيرمان مونبلييه الدوري الفرنسي في فرنسا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب الأهلي: عانينا من ضغوط بعد نهائي إفريقيا والكأس ذهبت لمن يستحقها 2 دقيقة | مصر
أيمن أشرف: الأهلي وجماهيره هما فقط من المستمرين للنهاية 7 دقيقة | الدوري المصري
مبابي يزاحم أساطير باريس سان جيرمان في الانتصار الثلاثي على مونبلييه 19 دقيقة | الدوري الفرنسي
طاهر محمد طاهر: كنت أعرف أنني ذهبت إلى ناد ينافس على بطولة كل أسبوع 24 دقيقة | مصر
ثنائية حكيمي تفك شفرة بولونيا.. إنتر جاهز لموقعة شاختار 30 دقيقة | الدوري الإيطالي
رئيس لجنة الأهلي الطبية: وليد سليمان لا يعاني من أي أعراض.. هذا سبب عزله 31 دقيقة | مصر
مدرب حراس الأهلي: الشناوي صنع الفارق في نهائي كأس مصر 33 دقيقة | الدوري المصري
العامري: خلافات مع الخطيب؟ نسمع هذه الأمور ونضحك.. ومن له شيء عند الأهلي سيحصل عليه 38 دقيقة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي 2 خبر في الجول - أسماء قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد 3 نهائي الكأس - شريف ضمن 22 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش 4 قائمة الأهلي - الظهور الأول لـ طاهر وبانون أمام الاتحاد في كأس مصر.. وعودة الثلاثي المعار
قد ينال إعجابك