مبابي يزاحم أساطير باريس سان جيرمان في الانتصار الثلاثي على مونبلييه

فاز باريس سان جيرمان على مضيفه مونبلييه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب لا موسون، بالجولة 13 من الدوري الفرنسي.

وسجّل كولين داجبا، ومويس كين، وكيليان مبابي أهداف باريس سان جيرمان، فيما سجّل ستيفي مافيديدي هدف مونبلييه الوحيد.

ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 28 نقطة في المركز الأول بفارق 4 نقاط عن أوليمبيك مرسيليا الذي لعب مباراتين أقل.

فيما تجمّد رصيد مونبلييه عند 23 نقطة في المركز السادس.

وتنتظر باريس سان جيرمان مباراة مهمة الثلاثاء المقبل أمام إسطنبول باشاكشهير في حديقة الأمراء، يكفيه فيها التعادل ليعبر إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا.

وافتتح سان جيرمان التسجيل بواسطة داجبا في الدقيقة 33 بعد تمريرة آنخل دي ماريا الذي وصل إلى 60 تمريرة حاسمة في مسيرته بالدوري الفرنسي.

لكن الإنجليزي مافيديدي تعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 41.

باريس سان جيرمان انتظر حتى الدقيقة 77 ليستعيد التقدم بواسطة الإيطالي كين.

قبل أن يقتل مبابي المباراة بهدف ثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ليسجل مبابي هدفه رقم 100 بقميص سان جيرمان في مختلف المسابقات ويتساوى مع دومينيك روشيتو صاحب نفس الرصيد.

مبابي هو الهداف التاريخي الرابع لـ سان جيرمان بعد إدينسون كافاني (200 هدف)، وزلاتان إبراهيموفيتش (156 هدفا)، وبيدرو باوليتا (109 هدفا).