طاهر محمد طاهر: كنت أعرف أنني ذهبت إلى ناد ينافس على بطولة كل أسبوع

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 00:52

كتب : محرر في الجول

طاهر محمد طاهر - الأهلي - طلائع الجيش - محمود الخطيب

تحدث طاهر محمد طاهر مهاجم الأهلي عن الإصابة التي تعرض لها خلال نهائي كأس مصر.

وخرج طاهر من الملعب مصابا خلال الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح.

وقال طاهر عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "أنا بخير الحمد لله تعرضت لجرح كبير".

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وعن التتويج بالكأس، قال: "كنت أعرف أنني تعاقدت مع ناد ينافس على بطولة كل أسبوع".

وواصل "هذا هو النادي الأهلي الذي يحارب على كل بطولة".

وعن وجود أكثر من منافس على مركزه، قال: "شيء جيد أن تمتلك أكثر من بديل في الهجوم".

الأهلي في الكأس
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