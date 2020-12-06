ثنائية حكيمي تفك شفرة بولونيا.. إنتر جاهز لموقعة شاختار

فاز إنتر ميلان على ضيفه بولونيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب جوزيبي مياتزا بالجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

إنتر سجّل أهدافه بواسطة روميلو لوكاكو، وأشرف حكيمي في مناسبتين، بينما سجّل إيمانويل فينياتو هدف بولونيا الوحيد.

ليرفع إنتر ميلان رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن ميلان المتصدر الذي لم يخض مباراته بعد في هذه الجولة.

فيما تجمّد رصيد بولونيا عند 12 نقطة في المركز العاشر.

ليستعد إنتر ميلان بشكل مثالي لموقعة دوري أبطال أوروبا مساء الأحد أمام شاختار، والتي يحتاج فيها إلى الفوز والانتظار من أجل العبور إلى الدور الثاني.

مواجهات إنتر ميلان وبولونيا في ملعب الأول لم تكن سهلة أبدا للنيراتزوري في السنوات الأخيرة، إذ فاز في مباراتين فقط من آخر 8 استضاف فيها بولونيا بالدوري الإيطالي.

إنتر تقدّم في النتيجة عن طريق البلجيكي لوكاكو في الدقيقة 16 بعد تمريرة إيفان بيريسيتش.

قبل أن يضيف حكيمي الهدف الثاني في الدقيقة 45 من صناعة كرواتية جديدة، لكن بواسطة مارسيلو بروزوفيتش هذه المرة.

فيما قلّص البديل الشاب فينياتو الفارق في الدقيقة 67 لـ بولونيا.

لكن حكيمي قتل المباراة بهدفٍ ثالث بعد تمريرة من أرتورو فيدال في الدقيقة 70.

ليسجل حكيمي ثنائيته الثالثة في مسيرته الاحترافية، بعد ثنائيتين سابقتين بقميص بوروسيا دورتموند.