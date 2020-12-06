مدرب حراس الأهلي: الشناوي صنع الفارق في نهائي كأس مصر

يرى ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي أن محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق صنع الفارق في نهائي كأس مصر.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي بلقب كأس مصر للمرة رقم 37 في تاريخه بهزيمة طلائع الجيش بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وقال يانكون عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس 1: "الشناوي هو من صنع الفارق في نهائي كأس مصر وساهم في تتويج الأهلي بالبطولة".

وأضاف "لعبنا مباراة صعبة أمام فريق يدافع بقوة أمام الأهلي أفضل فريق في الدوري".

وأكمل "المنافس كان جيد جدا ولعب بكل قوة وجعل المباراة صعبة أمامنا وهي بالفعل تليق بمباراة نهائي كأس".

وواصل "الشناوي يؤدي موسم رائع ويتدرب بشكل طيب وأدى بشكل رائع أمام الجيش، ونحن نشعر بالرضا حول مستواه وسنستمر في العمل والأمر لم ينتهي بعد".

وأتم تصريحاته "سنستعد للدوري والسوبر الإفريقي ولكن اليوم سنحتفل بكأس مصر".

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