أحمد ياسر ريان: نستحق البطولة بعد التعب

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 00:22

كتب : محرر في الجول

أحمد ياسر ريان على دكة الأهلي أمام الاتحاد

رغم عودته من الإعارة مؤخرا، يرى أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي أن فريقه استحق التتويج بكأس مصر بعد التعب في المشوار.

وتوج الأهلي بكأس مصر بالفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح.

وقال ريان عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "نستحق البطولة بعد التعب فيها".

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وتابع "التتويج ببطولتين في أسبوع شيء رائع ولدينا مباراة السوبر الإفريقي نركز عليها".

ثم أضاف "هذه بداية رائعة لي".

وواصل "أتمنى أكون على قدر ثقة بيتسو موسيماني وأقدم شيئا لجمهور الأهلي".

الأهلي في الكأس
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